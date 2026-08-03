Biministro Mas destaca Imacec: “Rumbo hacia la reconstrucción ya está trazado”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, afirmó que con el Imacec de 2,4% en junio comienza revertir el prolongado estancamiento del país. En los últimos cinco meses anotó cifras en rojo y se acercó a una recesión técnica.



“Tal como lo habíamos anticipado, el Banco Central informó que la actividad económica repuntó en junio, quebrando la racha negativa de los meses previos. En esa línea, destaca el positivo desempeño que registró la minería”, señaló el biministro.



Añadió que “recibimos una economía estancada, pero con gestión y mayor certeza estamos comenzando a revertir esa tendencia. Esta cifra de junio es el primer paso de un largo camino. Ser un Estado facilitador y el apoyo a las pymes, a la minería, al turismo, al mundo pesquero y acuícola son claves”.



Finalmente, sostuvo que “queda mucho por hacer, pero el rumbo hacia la reconstrucción ya está trazado. Seguiremos trabajando para consolidar la reactivación. Nuestra meta sigue firme en destacar proyectos y acelerar la creación de 300.000 nuevos empleos”.