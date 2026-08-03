Siete italianos, 2 alemanes y 2 españoles muertos en Perú: lo que se sabe del accidente en las Líneas de Nasca

La Fiscalía de Perú informó este domingo que investiga el accidente de una avioneta turística ocurrido cerca de las Líneas de Nasca, tragedia que dejó 13 personas fallecidas.

El siniestro ocurrió el sábado, poco después de las 13:00 hora local, cuando una aeronave Cessna Caravan C-208 se estrelló tras despegar del aeropuerto de Pisco, ubicado a unos 240 kilómetros de Lima. El vuelo transportaba turistas extranjeros que realizarían un sobrevuelo por las milenarias Líneas de Nasca, de acuerdo a AFP.

Entre las víctimas hay siete ciudadanos italianos, dos alemanes, dos españoles y dos peruanos integrantes de la tripulación. Las autoridades precisaron que los fallecidos tenían entre 24 y 78 años.

Fiscalía continuará con las diligencias

Tras concluir las primeras pericias en el lugar del accidente, el Ministerio Público informó que la investigación continuará junto a las autoridades competentes para establecer qué provocó el siniestro.

En un comunicado indicó que se “continuará con la investigación en coordinación con las autoridades competentes para determinar las causas que originaron este lamentable accidente aéreo”.

Además, explicó que se realizarán pruebas de ADN para identificar oficialmente a las víctimas, debido al estado en que fueron recuperados los cuerpos.

“Se realizarán pruebas de ADN, las cuales permitirán establecer científicamente la identidad de las víctimas para su posterior entrega a sus familiares”, agregó.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también reaccionó al accidente y expresó: “Sentidas condolencias por el trágico accidente aéreo que tuvo lugar en Perú, en el que también murieron siete ciudadanos italianos”.

(AFP)

Qué se sabe sobre las causas del accidente

El gobierno peruano ya inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. El ministro de Comercio Exterior, Rogers Valencia, señaló que el piloto reportó problemas mecánicos antes del accidente.

Hasta ahora, “solo se sabe que el piloto reportó problemas mecánicos antes del siniestro”, aunque aún no se ha establecido si existió una falla en el motor, indicó.

Por su parte, Carlos Cordero, integrante de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de Transportes, explicó que “la avioneta explotó, aparentemente producto del impacto, no es que explotó antes”.

Empresa suspendida mientras avanza la investigación

La empresa AeroDiana aseguró que colabora con las autoridades y puso a disposición toda la información necesaria para esclarecer las causas del accidente.

En un comunicado, la compañía indicó que “colabora plenamente con las autoridades, poniendo a disposición toda la información requerida para esclarecer las causas del accidente”.

Mientras tanto, el Ministerio de Transportes suspendió las operaciones de AeroDiana hasta que finalicen las investigaciones.

La cartera también informó que “este tipo de aeronaves no cuenta con una caja negra convencional, dispone de un dispositivo que podría contener registros relacionados con su operación y posición”.

Las Líneas de Nasca son uno de los principales atractivos turísticos de Perú. Estos geoglifos, con más de 2.000 años de antigüedad, solo pueden apreciarse desde el aire.

El aeródromo de Pisco concentra un importante movimiento de avionetas turísticas, especialmente con pasajeros extranjeros. Accidentes similares ya se habían registrado en la zona. En 2022, la caída de otra aeronave dejó siete fallecidos, entre ellos dos chilenos y tres holandeses. En octubre de 2010, un accidente de la compañía AirNasca provocó la muerte de cuatro turistas británicos y dos tripulantes peruanos.