“Nos vemos en tribunales”: Miss Universo Calama realizó denuncia contra exdirector horas antes de la gran final

Unas horas antes de la final de Miss Universo Chile, certamen que coronó a Dominga López como ganadora, una polémica marcó la previa del concurso tras las denuncias realizadas por la representante de Calama, Pía Ramírez.

La candidata formuló graves acusaciones contra Juan Eduardo Larrondo, su exdirector de organización a través de la Academia de Modelaje Glam Model. Según indicó, el vínculo laboral entre ambos terminó dos días antes de la final, de acuerdo a La Cuarta.

Cabe señalar que Ramírez no integró el grupo de las 13 finalistas que compitieron en la ceremonia. Sin embargo, debía asistir al evento junto al resto de las participantes que fueron parte del certamen, lo que finalmente no ocurrió.

Las acusaciones de Pía Ramírez

En una declaración pública, Pía Ramírez aseguró que recibió advertencias sobre su exdirector y lo acusó de mantener deudas con distintas personas.

“Muchas personas me advirtieron de mi exdirector, un diseñador de Santiago, ni siquiera pudo hacerme un vestido porque mi exdirector le debía dinero, y no solo a él, a muchas más personas en nuestra ciudad”, afirmó.

La representante de Calama también sostuvo que su exdirector habría cometido un delito en su contra.

“Dentro de todo lo que hizo, además, cometió un delito en contra de mi persona y relacionó a una institución estatal para pedir dinero para pagar la franquicia de Calama, siendo que ya estaba pagada, por lo que se iniciarán acciones legales“, aseveró.

Ramírez agradeció el apoyo de su ciudad y de la organización del certamen, incluido su director Keno Manzur. Además, aseguró que continuará representando a Calama hasta el término de su periodo. “Nos vemos en tribunales”, concluyó.

La respuesta de la organización

La organización de Miss Universo Calama rechazó las acusaciones y aseguró a BioBioChile que los dichos de la candidata “faltan a la verdad”.

Asimismo, informó que presentará una denuncia ante la Policía de Investigaciones.

“Consideramos necesario aclarar que la Organización Miss Universe Calama cumplió íntegramente con todos los compromisos asumidos para su participación en el certamen nacional”, señalaron.

También afirmaron: “Durante todo el proceso fueron cubiertos por la organización los gastos correspondientes a su participación y a todas las actividades previas al certamen, incluyendo los compromisos previamente acordados. Todo ello puede ser acreditado mediante la documentación y respaldos que obran en nuestro poder”.

Defienden el cumplimiento de los compromisos

La organización sostuvo que la participación oficial de la representante concluyó al finalizar la etapa preliminar del concurso.

“La participación oficial de nuestra representante concluyó una vez finalizada la etapa preliminar del certamen nacional, instancia en la que dejó de continuar en competencia. A partir de ese momento, cualquier traslado, asistencia a actividades posteriores o decisiones personales no formaban parte de las obligaciones asumidas por nuestra organización“, indicaron.

Finalmente, agregaron que “en caso de que alguna autoridad competente lo requiera, pondremos a disposición todos los antecedentes que respaldan nuestra actuación”.

El comunicado concluye señalando: “Como organización, seguiremos trabajando con responsabilidad, transparencia y profesionalismo en beneficio de las futuras representantes de nuestra ciudad”.