“Yo no nací en cuna de oro”: “El Chino” le contesta a Pangal Andrade luego que lo trataran de “cochino”

Manuel “El Chino” Orellana envió un directo mensaje a Pangal Andrade, luego de que el deportista se preocupara por encontrarlo cuando permanecía aislado en la montaña producto del sistema frontal.

La reacción surgió después de que Pangal Andrade visitara el refugio donde Orellana y dos amigas parvularias permanecieron resguardados durante casi una semana. El grupo quedó atrapado en una vivienda del Cajón del Maipo debido a las intensas lluvias, de acuerdo a La Hora.

La crítica de Pangal al estado de la casa

En el video compartido por Andrade se mostró el estado en que quedó el refugio, con restos de comida, loza sucia, ollas y botellas de alcohol a medio consumir.

“Oye como tenían la hueá. El Chino cul… pa´sucio”, se escucha decir a uno de los acompañantes de Pangal durante el registro.

A esa frase se sumó el propio Andrade, quien comentó: “Se pasó, una lavadita”.

La respuesta de “El Chino” Orellana

Los comentarios no fueron bien recibidos por Orellana. El hombre respondió a través de una publicación en redes sociales, donde aparece disfrutando de un asado.

“Un saludo para todos los que me siguen, soy ‘El Chino’ de la montaña. Aquí, disfrutando la vida no más po’… no somos na’ cochinos”, expresó en el video.

Además, escribió un mensaje dirigido a Pangal: “Jajaja, para que vean que no soy na’ cochino. Pangal, andai’ pato ficha. Yo no nací en una cuna de oro, yo nací en una cuna de mimbre. Soy humilde y de corazón para mi pueblo”.

Mensaje de “El Chino”.

Polémicas tras el rescate

Este intercambio se suma a otros episodios que han mantenido a Orellana en el centro de la atención desde su rescate en el Cajón del Maipo.

Durante el fin de semana, el hombre participó en un evento realizado en una discoteca del barrio Bellavista. La actividad generó críticas en redes sociales, aunque contó con una alta convocatoria.