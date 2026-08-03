Ministra de Salud y proyecto “Escucha su corazón”: “No hay evidencia que la mujer vaya a cambiar de opinión”

La ministra de Salud, May Chomali, abordó el proyecto “Escucha su corazón”, impulsado por el Partido Nacional Libertario. Sostuvo que no existe evidencia científica de que escuchar los latidos fetales antes de un aborto haga que una mujer cambie su decisión.
En entrevista con Tele 13 Radio, Chomali sostuvo que “desde el punto de vista clínico, hemos mirado y no existe evidencia, que es lo que nos tiene que mover a nosotros, que la mujer vaya a cambiar de decisión en las tres causales”.
“No existe, y hemos buscado, evidencia científica que un acto como ese pueda reducir la posibilidad de que la mujer quiera hacerse un aborto. No entiendo cuál es el sentido. Científicamente no hay sentido que la mujer vaya a cambiar de decisión”, insistió.
Añadió que “se ha hablado de revictimización, en lo cual uno podría estar de acuerdo. No hemos mirado mucho los efectos psicológicos de la madre. Pero desde el punto de vista de la evidencia científica no hay evidencia que la mujer vaya a cambiar de opinión”.
Exámenes de drogas
La secretaria de Estado abordó, además, la controversia generada por los exámenes de drogas aplicados a autoridades públicas. El tema cobró fuerza luego de la renuncia del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien dejó el cargo tras obtener un resultado positivo en un control realizado en junio. Posteriormente, la contramuestra practicada al exfuncionario arrojó un resultado negativo.
“Si hay controversia es porque el protocolo no está claro o porque es mejorable. O sea, debería ser tan prístino que no debería haber dudas de cuándo informar, qué informar, qué laboratorios están certificados”, aseveró.
Agregó que “si hay controversia, es porque en algo estamos fallando”, además de añadir que fueron informados que “esto se va a revisar y va a pasar a otras instancias”.
Salida de la exseremi de Arica
En la entrevista se le consultó a Chomali por la salida de la exseremi de Salud de Arica, Karla Kapec, luego de que publicara un mensaje donde pedía militantes o “hijos de republicanos” para contratar personal.
“Le pedimos la renuncia, no me parece que está a la altura de lo que nosotros queremos de nuestros seremías”, indicó.
Remarcó que “que pongamos una traba para el acceso de buenos profesionales por pertenecer a un partido político, nos parece que no es lo más adecuado”.