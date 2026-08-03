Mónica Pérez debuta este lunes con proyecto propio en T13 En Vivo: “Hacer un programa político era mi sueño”

Este lunes, a las 18:00 horas, Mónica Pérez estrenará “Me enteré por la prensa”, su nuevo programa que se emitirá en vivo y en directo por T13 En Vivo, la señal de noticias de Canal 13.

El espacio contará en cada jornada con un desglose de la actualidad política, apuntando a dar golpes periodísticos, análisis con panelistas, invitados y, en general, marcar pauta en la materia.

“Hacer un programa político era mi sueño, por lo tanto siento mucha satisfacción. Yo de verdad que siempre quise tener un espacio 100% político, me encanta la conversación política… pero, ojo, va a ser una conversación política diferente”, declara Mónica Pérez.

El sello de “Me enteré por la prensa”

Consultada por a qué se refiere con que sea distinto, la reconocida periodista responde que “lo que queremos es explicar los fenómenos que son difíciles, plantearlos desde el sentido común también, de cómo lo están viviendo las personas. En ese sentido, estar más cerca de la calle que quizás hablar de la gran política. Y, sobre todo, hablar de cómo la política nos soluciona los problemas a nosotros, todos los días”.

“En el fondo, lo que necesitamos como chilenos para poder tener una mejor calidad de vida, ya sea en el trabajo, en el medio ambiente o en cómo tratamos a nuestra juventud o a nuestra infancia. En fin, ver cómo podemos hacer de Chile un mejor país”, añade.

¿Y qué le gustaría que pasara con “Me enteré por la prensa”? Pérez contesta sencillamente lo siguiente: “Que la gente lo pase bien con nosotros, que se ría cuando se dé el momento, que debata y que escuche todo tipo de argumentos, para ellos también tener sus propias conversaciones en sus casas”.

A su vez, plantea que “lo ideal es que el público tenga sus propios debates, o sea, sacar ideas de los dos lados… o de los tres o cuatro lados que tengamos, para poder también ellos tener una visión más informada de lo que pasa en nuestra cotidianidad informativa. Pero, insisto y sobre todo, que lo pasen bien y que se enteren de las noticias de otra manera… y que se enteren por la prensa, porque nosotros damos noticias de calidad. Nosotros chequeamos nuestras fuentes y estamos lejos de las fake news, que lamentablemente tanto proliferan hoy”.

“Me encanta que relevemos el rol que tiene la prensa”

De hecho, el nombre del espacio va por eso último, en torno a lo que Mónica enfatiza en que “el nombre dice mucho. El nombre, y por eso me gusta tanto, es porque soy una persona 100% periodista y a mí me encanta que relevemos el rol que tiene la prensa. La prensa seria, la prensa de calidad, la prensa que no te va a engañar, la prensa que te va a tratar de contar todos los lados que tiene la realidad, no solamente uno”.

Mónica Pérez cuenta con una carrera de más tres décadas, destacando desde la cobertura del caso Pinochet en Londres a fines de los años noventa, hasta la conducción de variados programas y noticiarios, en canales como Mega, TVN y Canal 13. Y, dentro de eso, recalca lo que siente al liderar ahora “Me enteré por la prensa”: “Cuando ya llevo tantos años de carrera, hacer este programa es un sueño que estoy cumpliendo, así que estoy muy feliz de tener esta posibilidad de hacerlo. Además, en un equipo que me encanta, un espacio de trabajo muy agradable y donde hay profesionales de primera categoría. Con todo eso, es aún mayor el sueño hecho realidad… y en T13 en Vivo, donde se dan noticias 24/7”.

Mónica Pérez y su llegada a T13 En Vivo

Justamente con “Me enteré por la prensa”, Mónica Pérez llega a T13 En Vivo como rostro ancla de esta estación de noticias, la misma que desde hace siete meses es líder de audiencia dentro de los canales de noticias de la TV chilena.

Sobre su arribo a T13 En Vivo, la exconductora de espacios como “24 horas”, “Esto no tiene nombre” y “Teletrece”, declara que “es una tremenda responsabilidad y un tremendo desafío que me llega en un minuto de mi carrera que es muy especial, porque ya tengo una trayectoria de bastantes años, y siento que tengo la madurez en este minuto para enfrentarlo y quiero dar mi aporte desde ese lugar. A T13 en Vivo le está yendo muy bien además, así que espero ser un aporte”.