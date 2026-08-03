Quiroz: “Lo que ocurra de aquí en adelante” con el exsubsecretario Rodríguez es “del ámbito de decisión” de Interior

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que extraña la labor del exsubsecretario, Juan Pablo Rodríguez. Por esto celebró que sus nuevos exámenes antidrogas hayan dado negativo. Aunque precisó que cualquier decisión sobre su eventual regreso a su cargo le corresponde exclusivamente al Ministerio del Interior



“Yo le tengo un gran aprecio al subsecretario. Hizo una tremenda labor mientras estuvo acá. Se le echa de menos también. Hizo una tremenda labor. Me alegra mucho los resultados que obtuvo en sus otros test”, señaló al ser consultado por la situación del exsubsecretario antes del comité político en La Moneda.



Agregó que “lo que ocurra de aquí en adelante, con su situación respecto al Gobierno, no cabe dentro de mi ámbito de decisión. Cabe dentro del ámbito de decisión de lo que es el ministro del Interior”.



Consultado de si le gustaría que regresara al cargo, Quiroz respondió que “mis gustos o no gustos no cuentan acá. Lo que cuenta es la decisión del Gobierno, que tiene que ver todo el tema en su conjunto”.



Sobre la polémica generada por los exámenes de drogas, el ministro respondió que “ese es un protocolo que tiene que reexaminar y revisitar el Ministerio de Interior. Y nuevamente no me corresponde a mí opinar sobre él en esta instancia”.



“Existe lo que se llama los falsos positivos, que a veces salen un resultado positivo y que a debiesen ser negativo. Eso es muy común, está estudiado”, afirmó.



Quiroz volvió a destacar que “Juan Pablo Rodríguez fue un excelente subsecretario, cumplió una excelente labor, tiene la mejor opinión profesional de él, pero su reintegración en el Gobierno es algo que está por sobre mi nivel de decisión”.