Naya Fácil terminó en silla de ruedas: acudió a urgencias y recibió delicado diagnóstico

Naya Fácil generó preocupación entre sus seguidores tras revelar que debió acudir de urgencia a una clínica por una complicación de salud, luego de una serie de semanas marcadas por distintos acontecimientos personales.

En los últimos días, la influencer había estado en la noticia por presentar públicamente a su pareja, comprar un penthouse en Las Condes y participar en ayuda para familias afectadas por el sistema frontal en la región de Coquimbo, de acuerdo a La Hora.

Según consignó AR13, cerca de las 2:00 de la madrugada de este lunes llegó al servicio de urgencias de una clínica. Desde el recinto compartió en tiempo real su estado de salud con sus seguidores de Instagram. Incluso, apareció en silla de ruedas.

“Me llegó la edad, esto me pasó porque voy a cumplir 30 años. Desde hoy en adelante no me estreso más”, expresó Naya Fácil con su característico sentido del humor.

¿Cuál fue el diagnóstico?

Con el paso de las horas, Naya Fácil llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que los médicos descartaron un accidente cerebrovascular (ACV) y una parálisis facial. Ambas condiciones habían sido consideradas inicialmente debido a la caída repentina de uno de sus párpados.

La influencer explicó que el diagnóstico fue una ptosis palpebral, también conocida como blefaroptosis. Esta condición provoca la caída del párpado superior.

Asimismo, comentó que los especialistas le advirtieron que el problema podría repetirse. Por ello, deberá someterse a nuevos estudios para determinar el origen del cuadro.