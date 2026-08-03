Home Vanguardia "naya fácil terminó en silla de ruedas: acudió a urgencias y recib..."

Naya Fácil terminó en silla de ruedas: acudió a urgencias y recibió delicado diagnóstico

“Me llegó la edad, esto me pasó porque voy a cumplir 30 años. Desde hoy en adelante no me estreso más”, expresó Naya Fácil con su característico sentido del humor.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Naya Fácil terminó en silla de ruedas: acudió a urgencias y recibió delicado diagnóstico

Naya Fácil generó preocupación entre sus seguidores tras revelar que debió acudir de urgencia a una clínica por una complicación de salud, luego de una serie de semanas marcadas por distintos acontecimientos personales.

En los últimos días, la influencer había estado en la noticia por presentar públicamente a su pareja, comprar un penthouse en Las Condes y participar en ayuda para familias afectadas por el sistema frontal en la región de Coquimbo, de acuerdo a La Hora.

Según consignó AR13, cerca de las 2:00 de la madrugada de este lunes llegó al servicio de urgencias de una clínica. Desde el recinto compartió en tiempo real su estado de salud con sus seguidores de Instagram. Incluso, apareció en silla de ruedas.

“Me llegó la edad, esto me pasó porque voy a cumplir 30 años. Desde hoy en adelante no me estreso más”, expresó Naya Fácil con su característico sentido del humor.

¿Cuál fue el diagnóstico?

Con el paso de las horas, Naya Fácil llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que los médicos descartaron un accidente cerebrovascular (ACV) y una parálisis facial. Ambas condiciones habían sido consideradas inicialmente debido a la caída repentina de uno de sus párpados.

La influencer explicó que el diagnóstico fue una ptosis palpebral, también conocida como blefaroptosis. Esta condición provoca la caída del párpado superior.

Asimismo, comentó que los especialistas le advirtieron que el problema podría repetirse. Por ello, deberá someterse a nuevos estudios para determinar el origen del cuadro.

Naya Fácil vuelve a cometer grave imprudencia al volante y arriesga multa de hasta $120 mil
Source Texto: La Nación / Foto: La Hora
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Con kit de lluvia, liceos técnico-profesionales de la ...

Capas de agua, pantalones de buzo, calcetines, frazadas de polar, pantuflas y paraguas son parte del pack de prendas que Corporación Sofofa, brazo educativo del gremio que administra 10 establecimientos ubicados en la Región Metropolitana, de Valparaíso, O’Higgins y Biobío, pone a disposición de los estudiantes de manera gratuita.

Leer mas
Vanguardia
“Nos vemos en tribunales”: Miss Universo Calama realiz...

La candidata formuló graves acusaciones contra Juan Eduardo Larrondo, su exdirector de organización a través de la Academia de Modelaje Glam Model. Según indicó, el vínculo laboral entre ambos terminó dos días antes de la final.

Leer mas
Vanguardia
Aseguran que Chilevisión seguirá considerando a Fran M...

Tras la polémica, surgieron rumores sobre una posible salida de Chilevisión, canal donde participó recientemente en programas como “Cuánto vale el show” y “Fiebre de Baile”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/