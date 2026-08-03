Informes de inteligencia afirman que Marruecos facilitó ola de migrantes a Ceuta

Nuevos antecedentes salieron a la luz tras la crisis que se desató la semana pasada en Ceuta, enclave español ubicado al norte de África, donde se registró una oleada de alrededor 50.000 personas que ingresaron de forma irregular desde Marruecos.

Ahora, informes de inteligencia apuntan a que Marruecos habría influido en esta ola de migrantes en la pequeña ciudad española.

Por un lado, un reporte de The Telegraph, que cita a documentos de agencias occidentales, plantea que el país africano facilitó que personas vulneraran la frontera.

Los antecedentes apuntan a que, en los días previos, se viralizaron una gran cantidad de mensajes en redes sociales dentro de territorio marroquí. Esas publicaciones indicaban que España no podía devolver de inmediato a los migrantes que cruzaran por mar.

Además, se sospecha que la actividad de personal de seguridad disminuyó en los pasos fronterizos durante la última semana de julio. “Para la noche del viernes, unos 48.000 de los que cruzaron la frontera habían regresado a Marruecos”, remarcó el citado medio. En la misma línea, agregó que esto “sugiere que habían sido engañados para llegar allí”.

“Las fuentes recalcaron que era demasiado pronto para llegar a una conclusión definitiva sobre qué había propiciado la afluencia. Pero una de ellas afirmó que era ‘sorprendente que 60.000 personas pudieran viajar sin control” por el territorio’”, añadió.

Inteligencia española

En tanto, el diario El País reveló unos informes de la inteligencia española. Aquí, se concluye que Marruecos permitió y usó a su favor la masiva irrupción a Ceuta. Sin embargo, no habrían estado al tanto de una planificación.

También, mencionan que en la nación africana se difundieron informaciones confusas respecto a España y la situación de los migrantes que cruzaran por mar.

En principio, esto habría sido aprovechado por Marruecos para ejercer presión en su reivindicación en torno a Ceuta y Melilla. A su vez, habrían expresado su molestia por una reunión que tuvo hace dos semanas el presidente de España, Pedro Sánchez, en Argelia.

“El resultado es que, pese a su altísimo precio en vidas humanas, Marruecos ha conseguido poner su reivindicación sobre Ceuta y Melilla en la primera página de los medios de comunicación de todo el mundo y en la agenda de los gobiernos”, señalaron.

Cabe destacar que los informes serán discutidos este martes en Bruselas, durante una reunión informal de análisis. Lo anterior, en el marco de un encuentro de ministros de Interior de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE).