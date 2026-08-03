Grabó todo: Los llamativos lentes inteligentes que usó Vozinha en su arribo a Chile

Desde su llegada a Chile la noche de este domingo, el portero de Cabo Verde, Vozinha, ha causado furor en todo el país, con miles de hinchas que aguardan por su presentación oficial como refuerzo de Colo Colo.

En su arribo al Aeropuerto de Santiago, cientos de hinchas recibieron con aplausos y gritos al guardameta de 40 años. Y durante su llegada, hubo un detalle que llamó la atención de varios fanáticos.

El futbolista lució unos singulares lentes inteligentes, que le permitieron grabar sus primeros minutos en nuestro país.

Se trata de los Ray-Ban Meta Gen 2, los cuales, según consignó T13, utilizan hardware y cámara de 12 megapixeles.

Gracias a esta tecnología, y específicamente a través del POV (Point of View), Vozinha registró su primer encuentro con los hinchas del Cacique,

El citado medio indicó que estos lentes tienen incorporado una cámara y audífonos, que incluso permiten contestar llamadas, traducirlas en diferentes idiomas, escuchar música y recibir notificaciones de aplicaciones incorporadas al móvil.

Asimismo, se encuentran disponibles en Chile, con precios van desde los $400.000 y $727.000 pesos, dependiendo de algunos aspectos técnicos.