Tribunal mantiene prisión preventiva de Joaquín Lavín León en Capitán Yáber

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este lunes mantener la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León, quien permanece recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber desde el pasado 8 de mayo. La decisión se adoptó tras rechazar la solicitud de su defensa, que buscaba reemplazar la medida cautelar.



El abogado Cristóbal Bonacic aseguró ante el tribunal que no se configuraban los requisitos para mantener la prisión preventiva. Esto al estimar que no existía riesgo de fuga, de obstrucción a la investigación, ni de reincidencia. Sin embargo, se desestimaron los argumentos y se mantuvo la cautelar.



En la misma audiencia, el tribunal acogió una cautela de garantía presentada por la defensa de Arnaldo Domínguez, exasesor de Lavín León y también formalizado por delitos de fraude al Fisco.



El juzgado ordenó su traslado al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, considerando razones médicas y la necesidad de igualdad de trato respecto de otros imputados en la misma causa.



Domínguez se encontraba recluido en el penal Santiago Uno desde que se decretó su prisión preventiva, el pasado 4 de mayo.