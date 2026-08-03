“Está todo arreglado”: Ignacia Michelson hace dura crítica a la final de Miss Universo Chile

Ignacia Michelson lanzó una dura crítica contra la final de Miss Universo Chile 2026 y aseguró que el certamen estuvo “completamente” arreglado, luego de haber sido eliminada en una ronda previa de la competencia.

La exchica reality entregó sus declaraciones en conversación con Danilo 21, durante el podcast “Juzgamos y nos funamos”. Allí reveló que incluso antes de la gala final ya había perdido el interés por continuar en el concurso, de acuerdo a La Hora.

“Yo me quería salir del Miss… Antes de llegar ese día a la final, yo decía: ‘¿Qué estoy haciendo?'”, afirmó.

Acusó falta de transparencia en el concurso

Lo que más llamó la atención fueron las acusaciones de Michelson respecto al sistema de evaluación del certamen. La influencer aseguró que el resultado no fue transparente.

“Está todo arreglado. Obvio. Por supuesto que está todo arreglado. ¿Dudas? No podemos dudar”, sostuvo.

Para respaldar sus dichos, cuestionó el mecanismo de puntajes utilizado durante la competencia.

“Nos hacen una entrevista y te ponen un puntaje que tú no sabes hasta que se suma al de tu presentación… Son todas amigas como del director. Tú dices: ‘Esta niña tuvo 50 puntos, la otra 20’, y ahí van cocinando todo”, manifestó Ignacia Michelson.

Su opinión sobre las finalistas

Además de criticar el desarrollo del concurso, Michelson evaluó el desempeño de las candidatas que continuaron en competencia tras su eliminación.

“Las encuentro muy simpáticas, pero siento que ninguna da la talla para irse afuera. Les falta mucho”, expresó.

Finalmente, Dominga López, representante de Viña del Mar, fue coronada como Miss Universo Chile 2026 y se convirtió en la sucesora de Inna Moll.