Home Vanguardia "“está todo arreglado”: ignacia michelson hace dura cr..."

“Está todo arreglado”: Ignacia Michelson hace dura crítica a la final de Miss Universo Chile

La exchica reality entregó sus declaraciones en conversación con Danilo 21, durante el podcast “Juzgamos y nos funamos”. Allí reveló que incluso antes de la gala final ya había perdido el interés por continuar en el concurso.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
“Está todo arreglado”: Ignacia Michelson hace dura crítica a la final de Miss Universo Chile

Ignacia Michelson lanzó una dura crítica contra la final de Miss Universo Chile 2026 y aseguró que el certamen estuvo “completamente” arreglado, luego de haber sido eliminada en una ronda previa de la competencia.

La exchica reality entregó sus declaraciones en conversación con Danilo 21, durante el podcast “Juzgamos y nos funamos”. Allí reveló que incluso antes de la gala final ya había perdido el interés por continuar en el concurso, de acuerdo a La Hora.

“Yo me quería salir del Miss… Antes de llegar ese día a la final, yo decía: ‘¿Qué estoy haciendo?'”, afirmó.

Acusó falta de transparencia en el concurso

Lo que más llamó la atención fueron las acusaciones de Michelson respecto al sistema de evaluación del certamen. La influencer aseguró que el resultado no fue transparente.

“Está todo arreglado. Obvio. Por supuesto que está todo arreglado. ¿Dudas? No podemos dudar”, sostuvo.

Para respaldar sus dichos, cuestionó el mecanismo de puntajes utilizado durante la competencia.

“Nos hacen una entrevista y te ponen un puntaje que tú no sabes hasta que se suma al de tu presentación… Son todas amigas como del director. Tú dices: ‘Esta niña tuvo 50 puntos, la otra 20’, y ahí van cocinando todo”, manifestó Ignacia Michelson.

Su opinión sobre las finalistas

Además de criticar el desarrollo del concurso, Michelson evaluó el desempeño de las candidatas que continuaron en competencia tras su eliminación.

“Las encuentro muy simpáticas, pero siento que ninguna da la talla para irse afuera. Les falta mucho”, expresó.

Finalmente, Dominga López, representante de Viña del Mar, fue coronada como Miss Universo Chile 2026 y se convirtió en la sucesora de Inna Moll.

“Nos vemos en tribunales”: Miss Universo Calama realizó denuncia contra exdirector horas antes de la gran final
Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Desalojo de Megatoma de San Antonio concluiría el próx...

El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, dijo que “para esta semana hemos fijado tres polígonos, que significan el desalojo de 18,5 hectáreas. Nos va a quedar una cifra estimativa, para el próximo lunes, de 10,5 hectáreas y con eso se termina el desalojo de esta Megatoma de San Antonio”.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para comer s...

Si buscas qué hacer en Santiago, descubre tres tenedores libres donde podrás disfrutar una comida sin apuro y compartir durante horas con familiares o amigos.

Leer mas
Nacional
Tribunal mantiene prisión preventiva de Joaquín Lavín ...

El abogado Cristóbal Bonacic, defensa del exparlamentario, aseguró ante el tribunal que no se configuraban los requisitos para mantener la prisión preventiva. Esto al estimar que no existía riesgo de fuga, de obstrucción a la investigación, ni de reincidencia. Sin embargo, se desestimaron los argumentos y se mantuvo la cautelar.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
25
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/