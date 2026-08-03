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Suegro de Carlos Palacios quedó en prisión preventiva por tráfico de drogas: Utilizaba auto del jugador

El sujeto fue detenido en la comuna de Peñaflor, en el marco de un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI). A su vez, la justicia lo formalizó por los delitos de tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas.

Leonardo Medina
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Suegro de Carlos Palacios quedó en prisión preventiva por tráfico de drogas: Utilizaba auto del jugador

El suegro del futbolista nacional Carlos Palacios, actual jugador de Boca Juniors, quedó en prisión preventiva, luego de ser detenido durante una serie de operativos de la Policía de Investigaciones (PDI) contra el tráfico de drogas.

Según consignó 24 Horas, el sujeto, de 33 años, fue arrestado en el marco del denominado operativo “Capitanes”. Dicha investigación permitió incautar cerca de 70 kilos de droga en dos inmuebles de La Florida. 

La justicia formalizó al hombre por los delitos de tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas, de acuerdo al citado medio. 

Lo anterior, después de que lo identificaran presuntamente participando en la descarga de sustancias ilícitas. En paralelo, se reveló que utilizaba un auto propiedad del futbolista.

Asimismo, uno de los domicilios allanados estaba registrado a nombre de su hija, pareja de Carlos Palacios.

El individuo fue ubicado en la comuna Peñaflor al interior de un vehículo, para luego ser puesto a disposición de la justicia.

En los procedimientos también se incautaron dos pistolas tipo Glock, municiones, mochilas, relojes y zapatillas de alto valor.

La Fiscalía precisó que esta es una investigación de largo aliento, y que todavía trabajan para establecer el nivel de participación de los involucrados. 

Vínculo con Palacios

El fiscal Héctor Barros, según informó 24 Horas, fue consultado por si el vínculo familiar y económico puede provocar futuras diligencias relacionadas con Carlos Palacios. 

Al respecto, señaló que “nosotros nunca descartamos nada en ninguna investigación porque no sabemos qué antecedentes puedan aparecer en el futuro”. De todas maneras, esto no implica que el futbolista esté imputado por estos hechos.

Cabe destacar que, además de “Capitanes”, la PDI llevó a cabo los operativos “Norte Rojo 2” y “Mar de Drake 2”. En total, lograron incautar cerca de 1.500 kilos de sustancias ilícitas y pudieron detener a cuatro personas, quienes quedaron en prisión preventiva.

Source Texto: La Nación/Foto: La Tercera
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