Caso Gustavo Gatica: Corte rechazó los recursos de nulidad y confirmó absolución de Claudio Crespo

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este lunes los recursos de nulidad presentados contra la sentencia que absolvió al excarabinero, Claudio Crespo, por las lesiones que provocaron la pérdida de visión de Gustavo Gatica durante el estallido social, en 2019.

Según informó Radio Cooperativa, con este dictamen, se mantiene el fallo dictado en mayo por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Este absolvió al exteniente coronel del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.

El tribunal determinó que Crespo fue quien efectuó el disparo de perdigones que alcanzó al actual diputado el 8 de noviembre de 2019. Sin embargo, los jueces concluyeron que su actuación se encontraba amparada por la legítima defensa privilegiada contemplada en la Ley Nain-Retamal, por lo que resolvieron absolverlo.

De acuerdo al medio citado, luego de conocerse la decisión del tribunal de alzada, la fiscal Ximena Chong reconoció que el resultado no satisface las pretensiones del Ministerio Público. “Obviamente es una resolución que no satisface los intereses de la Fiscalía. Nosotros habíamos recurrido de nulidad en el entendido de que la sentencia tenía vicios”, señaló.

Chong señaló que, pese al rechazo del recurso, “nos quedamos con que la decisión del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal desestimó la tesis principal de la defensa del acusado Claudio Crespo, en el sentido de que él no era el autor del disparo que lesionó y terminó con la ceguera de Gustavo Gatica“, indicó.

El diputado y sus abogados, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, no estuvieron presentes durante la jornada en la Corte de Apelaciones de Santiago.