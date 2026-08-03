Home Nacional "corte revocó arresto domiciliario nocturno de monsalve y le volvi..."

Corte revocó arresto domiciliario nocturno de Monsalve y le volvió a imponer arresto domiciliario total

Según consignó Emol, esto luego que la parte querellante presentara una apelación a lo dictaminado el pasado 23 de julio por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que le rebajó la medida cautelar.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Corte revocó arresto domiciliario nocturno de Monsalve y le volvió a imponer arresto domiciliario total

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó el arresto domiciliario nocturno para el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y le volvió a imponer el arresto domiciliario total.

Esto, luego que la parte querellante presentara una apelación a lo dictaminado el pasado 23 de julio por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que le rebajó la medida cautelar, consignó Emol.

De esta manera, el exsubsecretario del Interior deberá volver a arresto domiciliario total, por estimarse que constituye un peligro para la seguridad de la víctima.

Monsalve, quien es investigado por presunto abuso sexual y violación a una subalterna cuando trabajaban en el Gobierno, ya había estado cumpliendo la cautelar de arresto domiciliario total en su casa de Viña del Mar, en la Región de Valparaíso.

En mayo del año pasado se otorgó el arresto domiciliario total a la exautoridad, luego de acoger el recurso de amparo presentado por la defensa de Monsalve, consignó T13.

Previo a esto, la exautoridad se encontraba cumpliendo la cautelar de prisión preventiva en la cárcel de Rancagua y, posteriormente, en el anexo penitenciario Capitán Yáber.

Manuel Monsalve quedó con arresto domiciliario nocturno
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Desalojo de Megatoma de San Antonio concluiría el próx...

El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, dijo que “para esta semana hemos fijado tres polígonos, que significan el desalojo de 18,5 hectáreas. Nos va a quedar una cifra estimativa, para el próximo lunes, de 10,5 hectáreas y con eso se termina el desalojo de esta Megatoma de San Antonio”.

Leer mas
Nacional
Tribunal mantiene prisión preventiva de Joaquín Lavín ...

El abogado Cristóbal Bonacic, defensa del exparlamentario, aseguró ante el tribunal que no se configuraban los requisitos para mantener la prisión preventiva. Esto al estimar que no existía riesgo de fuga, de obstrucción a la investigación, ni de reincidencia. Sin embargo, se desestimaron los argumentos y se mantuvo la cautelar.

Leer mas
Nacional
Suegro de Carlos Palacios quedó en prisión preventiva ...

El sujeto fue detenido en la comuna de Peñaflor, en el marco de un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI). A su vez, la justicia lo formalizó por los delitos de tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/