Corte revocó arresto domiciliario nocturno de Monsalve y le volvió a imponer arresto domiciliario total

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó el arresto domiciliario nocturno para el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y le volvió a imponer el arresto domiciliario total.

Esto, luego que la parte querellante presentara una apelación a lo dictaminado el pasado 23 de julio por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que le rebajó la medida cautelar, consignó Emol.

De esta manera, el exsubsecretario del Interior deberá volver a arresto domiciliario total, por estimarse que constituye un peligro para la seguridad de la víctima.

Monsalve, quien es investigado por presunto abuso sexual y violación a una subalterna cuando trabajaban en el Gobierno, ya había estado cumpliendo la cautelar de arresto domiciliario total en su casa de Viña del Mar, en la Región de Valparaíso.

En mayo del año pasado se otorgó el arresto domiciliario total a la exautoridad, luego de acoger el recurso de amparo presentado por la defensa de Monsalve, consignó T13.

Previo a esto, la exautoridad se encontraba cumpliendo la cautelar de prisión preventiva en la cárcel de Rancagua y, posteriormente, en el anexo penitenciario Capitán Yáber.