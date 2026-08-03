Desalojo de Megatoma de San Antonio concluiría el próximo lunes

El desalojo de la Megatoma de San Antonio continuará esta semana con la liberación de 18,5 hectáreas y 352 techos, según informó el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones. Anticipó que el proceso concluirá el próximo lunes con la entrega de las 10,5 hectáreas restantes.



“Para esta semana hemos fijado tres polígonos, que significan el desalojo de 18,5 hectáreas. Nos va a quedar una cifra estimativa, para el próximo lunes, de 10,5 hectáreas y con eso se termina el desalojo de esta Megatoma de San Antonio”, indicó Manuel Millones



Agregó que “esto implica, en datos concretos, 352 techos. Gracias al trabajo coordinado y desarrollado por la Delegación Presidencial Provincial, Carabineros, la municipalidad y la Seremi de Seguridad”.

“Muchas familias se fueron previamente”

Sobre el operativo, comentó. “Muchas familias se fueron previamente, por tanto, eso facilita y acelera los trabajos. Lo que permitirá concluir el proceso de desalojo de la Megatoma durante el próximo lunes”.



La delegada provincial, Soledad Loyola, en tanto, explicó que en este proceso se entregó “orientación y acompañamiento” a las familias que estaban instaladas en el terreno.



“Las personas se fueron voluntariamente. Las delegaciones, pusieron a disposición un camión para las personas que no tenían cómo trasladar sus pertenencias y de esa manera también logramos que fuera más grande el número que abandonó el asentamiento”, contó.



Loyola agregó que “una sola persona” hizo uso del albergue dispuesto para la situación. “Fue una mujer de nacionalidad haitiana, quien fue reubicada por la Municipalidad de San Antonio a Viña del Mar junto a sus familiares. Fue la única persona que requirió de albergue por una noche”.

Desalojo se realizó “en forma pacífica”

El seremi de Seguridad, Hernán Silva, enfatizó que el desalojo se realizó “en forma pacífica”. “Aún cuando exista una situación de complejidad, se pueden hacer las cosas resolviendo sin violencia y con entendimiento”, aseguró.



Desde Carabineros, el prefecto de la Prefectura de San Antonio, coronel Mauricio Bascuñán, detalló que en el sector se desplegaron cerca de 100 efectivos policiales, además de los recursos logísticos. “Hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de inconveniente”, sostuvo.



“La demolición de las viviendas que quedan en el lugar se ha desarrollado en completa normalidad. Las personas están colaborando con el trabajo”. “Vamos a estar durante todo lo que dure el término del desalojo con una planificación que desarrollamos desde el principio del ejercicio de este servicio, el cual hasta el momento se ha desarrollado sin novedad”, aseveró.



La autoridad policial, además, agregó que continúan los patrullajes preventivos durante el día y la noche a fin de asegurar el orden y seguridad del sector.



Respecto a los pasos a seguir, el delegado Millones explicó que se le notificó al dueño del terreno que “una vez que se termine este proceso, deben ellos hacer la limpieza del lugar y también la desratización”.



“Esto, velando por los vecinos que están contiguos, porque si queda este terreno baldío, con la basura que han dejado, podemos tener un tema de plagas y de riesgo para la salud de las personas”, sostuvo.