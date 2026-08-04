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España admite que 72.000 migrantes ingresaron a Ceuta: Miles siguen en las calles

La vicepresidenta segunda de Ceuta, Kissy Chandiramani, elevó esa estimación al sostener que en la ciudad autónoma hay entre 3.000 y 5.000 “todavía deambulando por la calle”.

Patricia Schüller Gamboa
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España admite que 72.000 migrantes ingresaron a Ceuta: Miles siguen en las calles

El ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, cifró este martes la entrada masiva de migrantes en Ceuta en 72.000 personas. Según sus cálculos, unos 70.000 ya han abandonado el enclave en el norte de África.

Así lo informó en rueda de prensa tras la reunión de los ministros del ramo de la Unión Europea ante esta emergencia migratoria. Añadió que aún no han salido unas 2.000 personas que cruzaron la frontera entre Marruecos y la ciudad autónoma.

Sin embargo, la vicepresidenta segunda de Ceuta, Kissy Chandiramani, elevó esa estimación al sostener que en la ciudad autónoma hay entre 3.000 y 5.000 “todavía deambulando por la calle”.

La cifra de migrantes que entraron en Ceuta aportada por Marlaska es superior a la aportada el pasado viernes, cuando se estimó que lo habían hecho cerca de 50.000 personas.

49.000 personas habían entrado a Ceuta en un solo día

Esa misma mañana del viernes la web del Departamento de Seguridad Nacional, que forma parte del gabinete de la presidencia del gobierno, publicó un mensaje. En este señalaba que alrededor de 49.000 personas habían entrado a Ceuta en un solo día. Esa publicación, que luego fue borrada, ha supuesto el cese de una funcionaria encargada de la página web de este organismo.

Desde Ceuta, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, sostuvo el lunes que hasta 80.000 personas pudieron entrar en la ciudad autónoma, aunque este martes el portavoz de su gobierno, Alejandro Ramírez, rebajó esta estimación al situarla en unos 75.000 migrantes, todavía por encima de la cifra de Interior.

En cuanto a la cifra de fallecidos en el intento de entrada ilegal en España, la delegación del gobierno en Ceuta confirmó este martes el hallazgo desde el lunes de tres nuevos cadáveres relacionados con la entrada masiva que sufrió la ciudad. Elevó el cómputo a 75 fallecidos durante esta crisis.

A dicha cifra hay que añadir los 11 fallecidos que reconoció durante el pasado domingo el gobierno de Marruecos en el ámbito de sus aguas territoriales.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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