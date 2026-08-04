Las autoridades de Ucrania denunciaron un presunto “crimen de guerra bárbaro” luego de que se difundiera un video que muestra el supuesto ataque de un dron FPV (First Person View) ruso contra un civil desarmado en la ciudad de Jersón. El registro, divulgado por la policía ucraniana, ha generado indignación internacional al mostrar la persecución y posterior ataque contra un civil en la ciudad ubicada al sur del país.