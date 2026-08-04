La Cruz Roja cuestiona duramente el olvido global de Sudán: están viviendo una de las peores crisis humanitarias

Sudán enfrenta una de las mayores crisis humanitarias del mundo y, al mismo tiempo, una de las más ignoradas, lamentó este martes un alto representante de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), tras visitar el país africano. Actualmente, 35 millones de personas requieren ayuda humanitaria.

Además, el enviado especial de la FICR para Sudán, Derk Segaar, explicó que más de nueve millones de personas permanecen desplazadas dentro del país debido a la guerra civil iniciada en abril de 2023. A ello se suman otros 4,5 millones que han escapado como refugiados, principalmente hacia países vecinos, de acuerdo a Radio Cooperativa.

Las consecuencias del conflicto afectan a todo el país

Si bien la atención internacional suele concentrarse en zonas como Darfur y Kordofán, Segaar aseguró que los efectos de más de tres años de guerra se extienden a todo Sudán.

Asimismo, el representante visitó las ciudades de Port Sudán, Omdurmán y Jartum. Sobre esta última, señaló que “es imposible no ver la destrucción, con grandes partes de la ciudad aún devastadas”.

Además, recordó que la Media Luna Roja Sudanesa permaneció operando en la capital incluso durante los momentos más intensos de los combates. En ese contexto, la organización perdió a 24 de sus voluntarios.

Segaar también expresó que “vi a un país intentando sobrevivir después de más de 1.200 días de conflicto”. Asimismo, advirtió que la FICR solo ha recibido el 35 % de los recursos solicitados este año para financiar su respuesta de emergencia.

Persisten los desplazamientos y las amenazas sanitarias

Por otra parte, el enviado indicó que la recuperación de Jartum y de otras zonas ha permitido el retorno voluntario de cerca de cuatro millones de sudaneses.

Sin embargo, agregó que en Darfur y Kordofán continúan los desplazamientos, con cerca de 200.000 personas obligadas a abandonar recientemente sus hogares a causa del conflicto.

Finalmente, Segaar advirtió que la crisis humanitaria se agrava por los brotes de cólera, los altos niveles de malnutrición y el riesgo de inundaciones y epidemias durante la actual temporada de lluvias.