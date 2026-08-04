Sergio Rojas reveló el particular robo que sufrió experiodista de TVN

Sergio Rojas reveló un supuesto episodio de delincuencia que habría afectado al periodista Jon Reyes, asegurando que el comunicador fue víctima de un robo mientras compartía con otra persona al interior de un motel.

La información fue dada a conocer en el programa “Que te lo digo”, donde Rojas afirmó que al periodista le sustrajeron su celular y documentos personales.

Sergio Rojas contó los detalles del supuesto robo

Sin rodeos, el comunicador identificó al afectado como Jon Reyes, periodista que hasta hace poco integró el programa “El Medio Día” y que actualmente trabaja en TeVex.

“El domingo recibí una llamada y me cuentan que Jon Reyes salió la semana pasada con un chiquillo, fueron a un lugar de cinco letras a entretenerse, a darse unos besitos, y el chiquillo le salió ratero”, relató Sergio Rojas.

Luego, fiel a su estilo, agregó que el desconocido “no sólo le robó la virginidad, sino que además todo lo que son las tarjetas, todo lo que es el celular. Entonces cuando lo llamé le había entregado el aparato a la persona”.

Incluso llamó al jefe del periodista

Posteriormente, Rojas contó que decidió comunicarse con el jefe de Jon Reyes para conocer más antecedentes sobre lo ocurrido.

“Llamé al jefe, le dije ‘oye, qué pasa con el Jon’ y me dice ‘no, es que está con licencia’. Entonces yo le dije ‘sí, pobrecito, con lo que le pasó debe haber quedado en shock’. Y me dijo ‘qué le pasó’ y le dije que ‘salió con el este y el este le salió ratero y en el motel quedó a popín pelado'”, recordó.

Finalmente, el periodista aclaró que no conoce mayores detalles del caso, aunque aseguró que el afectado habría presentado una denuncia.

“No sé tanto detalle, sólo que fue con este cabro a pasarlo bien y después tuvo que ir a poner la denuncia a Carabineros y justo en Carabineros estaba Adela por otra cosa, entonces Adela me manda el audio con toda la historia”, concluyó.