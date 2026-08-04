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“Me decían que era rara”: La nueva Miss Universo Dominga López revela por qué le hacían bullying

La viñamarina, de 24 años, compartió estos recuerdos en una entrevista con Estrella de Valparaíso, donde relató los complejos momentos que enfrentó mientras estudiaba en el Colegio Sagrado Corazón de Reñaca.

Eduardo Córdova
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“Me decían que era rara”: La nueva Miss Universo Dominga López revela por qué le hacían bullying

Dominga López, la nueva Miss Universo Chile 2026, recordó los difíciles episodios de bullying que vivió durante su infancia, experiencia que marcó su autoestima y que incluso influyó en la decisión de estudiar Periodismo en lugar de Teatro.

La viñamarina, de 24 años, compartió estos recuerdos en una entrevista con Estrella de Valparaíso, donde relató los complejos momentos que enfrentó mientras estudiaba en el Colegio Sagrado Corazón de Reñaca, de acuerdo a La Hora.

El bullying que enfrentó durante su infancia

“Fue muy difícil, yo tenía como 6 años y era duro porque me atacaban por cosas que me apasionaban”, contó Dominga López al recordar esa etapa de su vida.

Luego, la periodista profundizó en las situaciones que vivió: “Yo iba con disfraces al colegio porque me gustaba cantar, bailar y actuar. Eran niñas mayores las que me molestaban y me causó una inseguridad enorme por mucho tiempo porque me decían que era rara”.

El miedo que la alejó del teatro

Asimismo, López explicó que el cambio de establecimiento educacional le permitió mirar esa experiencia desde otra perspectiva.

“Cuando me cambié de colegio me di cuenta que las niñas de coro, de teatro no eran raras, pero igual persistía el temor, pues me daban el papel principal y un día antes de estrenar la obra me agarraba un pánico enorme y no actuaba”, relató.

Finalmente, la actual Miss Universo Chile aseguró que ese proceso influyó en su decisión profesional. “Por eso estudié una carrera más formal como periodismo y no teatro. De verdad fue un proceso muy largo poder descubrir que lo que me gustaba no era una debilidad, sino una fortaleza”, concluyó.

¿Quién es Dominga López, nueva Miss Universo Chile? Periodista y contraria a “Escucha su corazón”
Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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