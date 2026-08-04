Secundarios de liceos emblemáticos se movilizan este martes

El “Cordón Secundario”, organización que reúne a estudiantes de liceos emblemáticos de la Región Metropolitana, convocó a una movilización este martes.

Según informó Emol, la convocatoria fue para el Liceo 1, Liceo Lastarria, Instituto Nacional, Liceo 4, Liceo de Aplicación y el Liceo Carmela Carvajal. El llamado fue para que se reunieran en la estación del metro Universidad Católica.



La movilización sería por el descontento con la Megarreforma, de acuerdo a las publicaciones en redes sociales.

“Hicimos el llamado a una Jornada de Agitación como previa a la movilización en la Alameda convocada para el día de mañana. Buscamos visibilizar el descontento de los estudiantes, convocar y mostrar la fuerza del movimiento. El movimiento estudiantil no puede ni debe callar cuando un gobierno propone retroceder en derechos sociales.

Nuestra educación se defiende, nuestra cultura se defiende, nuestra salud se defiende, la dignidad se defiende. En momentos como estos, el silencio es cómplice”.



De acuerdo a Emol, la mañana de este martes hubo toma de cuatro establecimientos. Se trata de Instituto Nacional, el Liceo N° 1 Javiera Carrera, Liceo Manuel Barros Borgoño y el Liceo de Aplicación.



El SLEP de Santiago Centro sostuvo que “frente a estos hechos, se activaron los protocolos institucionales establecidos y se solicitó a la autoridad competente la correspondiente orden de desalojo. Posteriormente, los establecimientos fueron restituidos voluntariamente por los estudiantes, sin que se registraran incidentes. Esto reafirma el trabajo intersectorial y articulado del Servicio Local con los ministerios de Educación, Seguridad y Carabineros”.



Se han registrado incidentes en el Liceo Barros Borgoño. Son cerca de 40 los que están provocando los desmanes.

Transporte Informa detalló que el “tránsito de San Diego al norte es desviado por Ñuble al oriente en la comuna de #Santiago, debido a grupo de personas que intentan bloquear la vía frente a Liceo Barros Borgoño. Precaución”.

Y que “debido a movilización de estudiantes Alameda al oriente y poniente tiene tránsito suspendido entre Av. Vicuña Mackenna y Diagonal Paraguay en la comuna de #Santiago. Precaución”.