Exsubsecretario Rodríguez compartió dos nuevos exámenes que salieron negativos al consumo de drogas

El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, compartió dos nuevos exámenes cuyos resultados dieron negativo al consumo de drogas.

Rodríguez salió de la cartera el 23 de julio pasado, por dar positivo a un test que se realizó en junio.

Según consignó T13, la información fue compartida por el exsubsecretario a través de su cuenta de X. Dijo que su objetivo es “recuperar mi honra, defender mi nombre y poder mirar a los ojos a quienes me quieren”.

“Hoy recibí dos nuevos exámenes de pelo”

“Hoy recibí dos nuevos exámenes de pelo que confirman lo que siempre he dicho: no consumo drogas“, escribió previamente. Luego agradeció el “cariño en estos días difíciles”.

La publicación fue acompañada con los resultados de dos nuevos exámenes. El primero, correspondiente al pasado 25 de julio, dos días después de su renuncia, en la Clínica Fastest.

El segundo resultado, también negativo, es de la Clínica Indisa y lo realizó el 23 de julio, en horas de la mañana, antes de que se confirmara su salida de la cartera, consignó el medio citado.

El segundo examen analizó cocaína, benzoilecgonina, canabinoides, anfetaminas, metanferainas y éxtasis MDMA.

Estos resultados se suman a lo informado el viernes pasado por Rodríguez cuando mostró el resultado de la Red Salud UC Christus con fecha del pasado 27 de julio.

Ese test arrojó el negativo al consumo de anfetaminas, canabinoides,cocaína, opiáceos y fenciclidina.

“Al examen de pelo negativo de la Universidad Católica, se suma el de la Clínica Indisa y el del Laboratorio Fastest: TODOS NEGATIVOS“, escribió.

La publicación la acompañó con un video donde entregaba su parecer y expresaba su tranquilidad por el resultado.

“Mi objetivo siempre ha sido reivindicar mi nombre”

“Acabo de recibir dos nuevos exámenes de pelo, del laboratorio de la Clínica Indisa y del Laboratorio Fastest, que dan cuenta de lo que siempre he dicho es verdad: yo no consumo drogas“, indicó, consignó T13.

Esto, sumado al examen que me realicé en el Laboratorio de la Universidad Católica, me hacen estar muy tranquilo porque mi objetivo siempre ha sido reivindicar mi nombre, mi reputación, mi honra. Hoy día las pruebas son muy contundentes”, sostuvo.

“No me corresponde a pronunciarme a decisiones que a mi no me tocan. Lo que sí, hoy puedo estar muy tranquilo y mirar a los ojos a quienes me quieren, mi familia y todo aquel que quiera conversar conmigo”, cerró.