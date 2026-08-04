“Rezo para que se recupere…”: La advertencia de la actriz Jameela Jamil por la apariencia de Ariana Grande

La actriz Jameela Jamil causó revuelo recientemente, tras referirse a la actual apariencia de Ariana Grande. Todo esto, luego del videoclip del tema “Petal”, donde la cantante luce extremadamente delgada.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la cual posteriormente eliminó, Jamil lanzó una dura advertencia y criticó al equipo de la exchica Nickelodeon.

“Este atuendo está diseñado para acentuar su delgadez con fines mediáticos. Su equipo es totalmente irresponsable por no haberla alejado de esta imagen tan perjudicial que sus jóvenes fans ven tan idealizada”, comentó, según consignó Radio Cooperativa.

Asimismo, expresó su preocupación por la salud de la artista. “Esta pobre mujer posiblemente esté muriendo ante nuestros ojos”, indicó.

Jamil defiende sus dichos

Las declaraciones de la actriz generaron controversia y también críticas de algunos usuarios. Por lo mismo, la intérprete alzó la voz nuevamente y defendió su postura.

“Dije posiblemente. Dios mío. Y mi argumento sigue en pie: es profundamente irresponsable que todas las personas involucradas presenten esta estética como glamorosa a los miles de millones de chicas y mujeres que consumen estas imágenes. Intentar usar esto como una pelea de zorras es ASQUEROSO y no entiende el problema. Te convierte en parte del problema”, planteó la estrella de “The Good Place”.

En la misma línea, confesó que en el pasado estuvo a punto de morir debido a la anorexia. “Solo sobreviví gracias a que la gente a mi alrededor intervino INSENSIBILITAMENTE cuando ignoré deliberadamente (y en cierto modo disfruté) su atenta preocupación. No conozco a Ariana y rezo para que se recupere”, dijo.

“No creo que ella esté en la sección de comentarios de publicaciones pequeñas, pero las chicas jóvenes que lo ven sí, y tenemos que dejarles claro que este no es el momento de fingir que esto está bien, solo porque ‘no deberíamos hablar del cuerpo de otras personas”, sentenció.