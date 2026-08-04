Mosa confirmó presentación multitudinaria para Vozinha en el Monumental: Revisa cómo obtener entradas

En medio de la presentación de Vozinha como flamante refuerzo de Colo Colo, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, confirmó que este miércoles realizarán un masivo evento en el Estadio Monumental.

Lo anterior, con el objetivo de darle la bienvenida al arquero de Cabo Verde, frente a una multitud de hinchas albos.

“Mañana abriremos el Estadio Monumental. Tendremos actividades entre las 17:00 y las 19:30 o 19:45 horas, con algunas actividades para los colocolinos. El hincha colocolino tendrá entrada gratis al estadio para dar la bienvenida a Vozinha”, detalló el dirigente.

A su vez, el mandamás del Cacique restó dramatismo en la demora que tuvo el arquero en su llegada al país. “Nervioso para nada, si estuviera nervioso no estaría capacitado para estar acá. Tenía un acuerdo con Vozinha y su representante. La demora tiene que ver con temas personales, yo no salgo a decir que tengo un acuerdo cerrado cuando no lo tengo cerrado y cuando no tengo la seguridad plena. Estaba tranquilo”, afirmó.

Respecto a la contratación del cancerbero, el timonel del conjunto popular enfatizó que “fuera de verlo como un tema publicitario o de marketing, con el fichaje de Vozinha hemos puesto en la órbita mundial a Colo Colo, pero también a Chile y a la liga chilena. Eso es muy positivo para todos, aunque a algunos no les guste”.

¿Cómo canjear entradas?

Por su parte, Colo Colo detalló en sus redes sociales cómo será el proceso de canje de entradas para el evento en el recinto de Macul.

El elenco popular indicó que, tanto para accionistas e hinchas preferentes como público general, el proceso iniciará a las 17:00 horas de este martes 4 de agosto.

Los boletos serán gratuitos, y para acceder a ellos, los hinchas deben estar inscritos en el Registro Facial de Colo Colo, según informó el club.

En tanto, el evento está programado para las 19:00 horas de este miércoles.