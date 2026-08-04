Home Triunfo "mosa confirmó presentación multitudinaria para vozinha en el monu..."

Mosa confirmó presentación multitudinaria para Vozinha en el Monumental: Revisa cómo obtener entradas

El presidente de Blanco y Negro indicó que “el hincha colocolino tendrá entrada gratis al estadio para dar la bienvenida a Vozinha”. En tanto, el club detalló en sus redes sociales cómo es el proceso para canjear boletos.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Mosa confirmó presentación multitudinaria para Vozinha en el Monumental: Revisa cómo obtener entradas

En medio de la presentación de Vozinha como flamante refuerzo de Colo Colo, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, confirmó que este miércoles realizarán un masivo evento en el Estadio Monumental. 

Lo anterior, con el objetivo de darle la bienvenida al arquero de Cabo Verde, frente a una multitud de hinchas albos.

“Mañana abriremos el Estadio Monumental. Tendremos actividades entre las 17:00 y las 19:30 o 19:45 horas, con algunas actividades para los colocolinos. El hincha colocolino tendrá entrada gratis al estadio para dar la bienvenida a Vozinha”, detalló el dirigente.

A su vez, el mandamás del Cacique restó dramatismo en la demora que tuvo el arquero en su llegada al país. “Nervioso para nada, si estuviera nervioso no estaría capacitado para estar acá. Tenía un acuerdo con Vozinha y su representante. La demora tiene que ver con temas personales, yo no salgo a decir que tengo un acuerdo cerrado cuando no lo tengo cerrado y cuando no tengo la seguridad plena. Estaba tranquilo”, afirmó.

Respecto a la contratación del cancerbero, el timonel del conjunto popular enfatizó que “fuera de verlo como un tema publicitario o de marketing, con el fichaje de Vozinha hemos puesto en la órbita mundial a Colo Colo, pero también a Chile y a la liga chilena. Eso es muy positivo para todos, aunque a algunos no les guste”.

¿Cómo canjear entradas?

Por su parte, Colo Colo detalló en sus redes sociales cómo será el proceso de canje de entradas para el evento en el recinto de Macul. 

El elenco popular indicó que, tanto para accionistas e hinchas preferentes como público general, el proceso iniciará a las 17:00 horas de este martes 4 de agosto. 

Los boletos serán gratuitos, y para acceder a ellos, los hinchas deben estar inscritos en el Registro Facial de Colo Colo, según informó el club.

En tanto, el evento está programado para las 19:00 horas de este miércoles.

Source Texto: Aton/La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres con la mejor...

Si buscas qué hacer en Santiago, descubre tres tenedores libres que destacan por ofrecer una excelente relación entre precio, variedad y calidad.

Leer mas
Triunfo
La Roja confirmó duelo amistoso ante EEUU: Se jugará e...

Previamente, el combinado nacional ya había ratificado los partidos ante Canadá y México, por lo que oficialmente se verá las caras con los tres anfitriones del Mundial 2026.

Leer mas
Nacional
Exsubsecretario Rodríguez compartió dos nuevos exámene...

Según consignó T13, la información fue compartida por el exsubsecretario a través de su cuenta de X. Dijo que su objetivo es “recuperar mi honra, defender mi nombre y poder mirar a los ojos a quienes me quieren”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
2
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/