Gobierno destraba votos clave para la Megarreforma

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, suscribió un protocolo de acuerdo con los senadores Matías Walker (Demócratas) y Sergio Gahona (UDI). El Ejecutivo comprometió una serie de medidas para garantizar el financiamiento de la reconstrucción de las regiones de Coquimbo y Atacama tras los temporales de julio.



Según consignó Emol, el acuerdo se produjo a horas de que la Cámara Alta vote el último artículo pendiente del proyecto. Referido al mecanismo de compensación para los municipios. Despeja las dudas que ambos parlamentarios habían manifestado durante los últimos días respecto de su apoyo al proyecto.



Quiroz sostuvo, tras la firma del documento, que “hemos llegado a un protocolo de acuerdo donde, básicamente, se le da garantías a la región de que ya están los recursos para la reconstrucción”.

Gahona: “El mecanismo a mí me da lo mismo”

En entrevista con Radio Universo, Gahona reveló que había conversado con el ministro Quiroz sobre “un protocolo de acuerdo, lo que me parece razonable. Y anoche tuve una conversación con el Presidente, y el Presidente me estrechó la mano y comprometió. Y me señaló que los recursos para la reconstrucción de Coquimbo iban a estar”.



“Yo como lo he dicho en reiteradas oportunidades, el mecanismo a mí me da lo mismo. Si es un veto aditivo. O si es la Ley de Presupuesto 2027, en una glosa bien determinada a los ministerios correspondientes y las flexibilidades para la ejecución rápida de las inversiones”, aseguró.



Agregó que “por tanto, no debiéramos tener inconveniente hoy día para aprobar el proyecto”. Remarcó que el Presidente le reiteró que los recursos para la zona iban a estar. Anoche lo reiteramos, lo volvimos a conversar, donde me dijo que ‘me quedara tranquilo’, que los recursos iban a estar y me estrechó la mano”.

“No tenemos la cifra y el monto exacto del costo de la reconstrucción”

El senador reconoció que “no tenemos la cifra y el monto exacto del costo de la reconstrucción” para la zona afectada por los temporales. “Yo creo que (estos recursos) van a estar en el Presupuesto 2027, que es lo que yo siempre propuse. Y me parece a mí que es la forma más seria de abordar más realista y concreta”.



“Los temas de emergencia se están abordando con recursos frescos de ahora y se están desarrollando, no las obras definitivas, pero las obras de por lo menos la reconectividad de las carreteras. Y todo ello con medidas de emergencia y eso se está haciendo”, agregó.



Añadió que “se está ocupando recursos del presupuesto 2026 para ello, Y ahí parece que las obras definitivas de reconstrucción en el ámbito de la vialidad urbana, la vialidad interurbana, en los hospitales que han quedado dañados”.



“Todos los daños en el ámbito de la urbanización de las ciudades y, por supuesto, la conectividad en la carretera, los puentes, socavones, en fin, todo eso quiere que sea incluido en una glosa presupuestaria”, detalló.

