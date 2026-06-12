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Qué hacer en Santiago: ruta por las cafeterías rosadas más populares de la capital

Entre decoración en tonos rosados, brunch, cafés de especialidad y postres irresistibles, estas cafeterías rosas se han convertido en algunos de los rincones más fotografiados y visitados de la Región Metropolitana.

Natalia Hess
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Qué hacer en Santiago: ruta por las cafeterías rosadas más populares de la capital

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres una ruta por cafeterías temáticas, en distintos sectores de la capital existen locales que han llamado la atención a los amantes del café gracias a sus espacios rosados, decoración y una amplia oferta de brunch, repostería y bebidas especiales.

Desde Providencia hasta Puente Alto, estos lugares destacan por su propuesta visual y gastronómica, convirtiéndose en panoramas ideales para compartir con amigos, pareja o incluso con tu mascota.

Qué hacer en Santiago: cafeterías rosadas para un brunch perfecto

Le Café de la Vie

Dirección: Padre Mariano 129, Providencia, Región Metropolitana.

Con una decoración completamente inspirada en tonos rosados, flores y rincones diseñados para fotografías.

Su carta cuenta con cafetería de especialidad con una amplia variedad de preparaciones dulces y saladas. Entre las opciones más llamativas destacan el White Pink Hot Chocolate, decorado con crema y corazones, el La Vie en Rose, elaborado con chai de vainilla y leche, y el Milkshake Pink, preparado con berries, plátano y helado de yogur. También ofrece waffles, pancakes, croissants rellenos, tostadas francesas, brunch y almuerzos durante la semana. 

Además, el local es pet friendly, por lo que puedes visitarlo junto a tu mascota mientras disfrutas de café de especialidad en tu ruta por qué hacer en Santiago.

La Panera Rosa

Dirección: Av. Pdte. Kennedy 5413, local 368, Las Condes, Región Metropolitana

Su menú incluye desayunos y brunch con tostadas francesas, croissants, omelettes y diferentes preparaciones con palta, además de una amplia oferta de sándwiches, hamburguesas, ensaladas, pizzas, pastas y platos de cocina casera. También cuenta con alternativas vegetarianas, opciones sin gluten y preparaciones altas en proteína.

Para los amantes de lo dulce, la cafetería ofrece crepes, waffles, pancakes, tortas, medialunas, alfajores, helados y una extensa selección de cafetería y bebidas. Gracias a esta variedad, se ha convertido en uno de los lugares favoritos para compartir un brunch en un ambiente instagrameable.

Además, cuenta con un Menú Guau-Licioso para mascotas, lo que la convierte en una excelente alternativa para quienes buscan una cafetería pet friendly donde disfrutar junto a sus perros.

@abby.pc

De los mejores lugares para almorzar rico y en un ambiente muy bonito 🫶 #recomendaciones #cafeteria #aesthetic #foodie #chile

♬ Carefree Days – Peaceful Reveries

Qué hacer en Santiago: postres, waffles y rincones instagrameables

Alaska Waffles

Dirección: Padre Miguel de Olivares 1449, Santiago Centro, Región Metropolitana.

Su propuesta gira en torno a los waffles, las frutillas con crema y los postres con toppings.

La especialidad de la casa son los waffles personalizables, donde puedes elegir ingredientes, salsas, helados y crema chantilly. Entre las opciones más pedidas destacan el Waffle 3 Estaciones, con Nutella, plátano, frutilla y brownie, y el Alaska Waffle 4 Estaciones, que combina frutillas, Oreo, brownie, plátano, helado y distintas salsas.

Otro de los favoritos son sus vasos de frutillas con crema, incluyendo combinaciones con Nutella, brownie, Ferrero Rocher, pistacho, Flips y otros toppings. También cuentan con malteadas de Oreo, brownie, frutilla, Nutella y Super 8, además de smoothies, jugos naturales, helados, cheesecake, brownies y pie de limón.

@juliannaconstanza

Cafetería rosada en 📍Santiago Centro. @alaskawaffles.cl , fui a celebrar a mi Madre el día viernes, pasamos una tarde muy linda y comimos más que rico, si muestran este video presencialmente, tendrán un 15% de descuento😱 que mejor!!! Les envito a seguirlos🩵 #cafeteriarosada #cafetematico #cafeteria #chile #dato

♬ sonido original – juliannaconstanza

Cafetería D’ amore

Dirección: Av. Concha y Toro 2832, Puente Alto, Región Metropolitana.

Si buscas una cafetería rosada en Puente Alto, Cafetería D’Amore destaca por su decoración en tonos pastel y una carta enfocada en preparaciones dulces para que tengas un plan en qué hacer en Santiago. 

El local se ha hecho conocido por sus fondue de chocolate y Nutella, ideales para compartir, además de ofrecer mensajes personalizados en platos y experiencias pensadas para celebraciones.

Entre sus opciones más populares se encuentran los waffles D’Amore con Nutella, frutillas, helado y crema chantilly, los croissants dulces rellenos de Nutella o manjar, y una amplia selección de tortas como Red Velvet, Oreo, Ferrero Rocher y cheesecakes gourmet. 

Para acompañar, la cafetería cuenta con milkshakes de Oreo, brownie o plátano, chocolates calientes con marshmallows, Matcha Latte, Chai Latte y cafés tradicionales. 

Qué hacer en Santiago: cafés rosados con cafetería de especialidad

El Café Rosa

1)Dirección: Av Vitacura 7125, Vitacura, Región Metropolitana.

2)Dirección: Avenida Las Perdices 2990, Peñalolén, Región Metropolitana.

3)Dirección: Los Libertadores 21160, Colina, Región Metropolitana.

Si buscas una cafetería completamente rosada para sumar a esta ruta por Santiago, El Café Rosa es una de las más conocidas de la capital. Su decoración está inspirada en tonos pastel, flores y rincones diseñados para tomar fotografías, convirtiéndose en uno de los locales más instagrameables de la ciudad.

Además de su estética, destaca por ofrecer una amplia variedad de desayunos, brunch y repostería. Entre sus preparaciones más populares se encuentran los pancakes, waffles, tostadas francesas, croissants, bowls de frutas, tortas, cheesecakes y distintas opciones de café de especialidad, chocolate caliente y frappés.

Dulcinea Cafetería

Dirección: Av. Gral. Bustamante 96, Providencia, Región Metropolitana.

La propuesta gastronómica combina cafetería de especialidad, brunch, repostería artesanal y platos para compartir. Entre sus opciones más destacadas se encuentran los waffles Dolce Nutella y Dubai, rellenos con frutillas frescas y acompañados de Nutella o salsa de pistacho. También sobresalen sus tostadas Benedictino, croissants rellenos, pizzas al taglio, sándwiches en pan brioche y ensaladas gourmet.

Para acompañar, ofrece una amplia variedad de bebidas que incluyen capuccinos saborizados, lattes, frappuccinos, matcha latte, smoothies, milkshakes y café helado. En el apartado dulce destacan sus cheesecakes, carrot cake, red velvet, brownies, volcán de chocolate y macarons. Además, cuenta con brunch para dos personas y opciones ideales para una salida entre amigos. 

@eliasgoyon.cl

Este café rosado en Providencia… no es lo que parece 👀💗 Sí, es lindo, instagrameable y full aesthetic… pero lo que realmente me sorprendió fue la variedad 👇 Brunch 🥐, croissants, pastelería 🍰, pizzas al taglio 🍕, helados 🍨… de esos lugares donde vienes por la foto… y te quedas por la experiencia. 📍Bustamante 96, Providencia @dulcineacafeteria.cl Ahora dime tú… ¿vendrías a conocer este lugar? 👇 #cafeteriasantiago #datossantiago #brunchsantiago

♬ Sunny Coffee Morning – Ausku Studio
Source Texto: La Nación / Foto: El Café Rosa Chile
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Natalia Hess https://www.lanacion.cl

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