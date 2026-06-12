Carabineros detuvo a ocho personas vinculadas a delitos de alta connotación pública

Diversos procedimientos de Carabineros durante los últimos días permitieron concretar la detención de ocho personas vinculadas a delitos de alta connotación pública.



También fue ubicado en Argentina un imputado que permanecía prófugo de la justicia chilena.



Estos resultados –se indicó-fueron posibles gracias al trabajo coordinado entre unidades especializadas, personal territorial, el Ministerio Público y organismos de cooperación internacional.

Secuestro de ciudadano peruano

Uno de los procedimientos más relevantes fue liderado por el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales OS9, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.



Esta labor permitió la detención de tres sujetos involucrados en el secuestro de un ciudadano peruano de 25 años, cometido en la comuna de Santiago.



La investigación se originó luego de que la víctima denunciara haber permanecido retenida contra su voluntad durante varias horas al interior de un cité ubicado en calle Agustinas. Señaló que fue intimidada con armas de fuego, agredida físicamente y amenazada por un grupo de individuos extranjeros.



Las diligencias del OS9 permitieron identificar a los presuntos responsables y establecer el lugar donde habría permanecido cautiva la víctima.



Con estos antecedentes se procedió a detener a tres imputados de nacionalidades venezolana, dominicana y argentina, todos en situación migratoria irregular.

Detención en Argentina

En un segundo procedimiento, también desarrollado por el OS9 y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, fue ubicado y detenido en Argentina un sujeto identificado como R.M.G, de 23 años. Mantenía una orden de detención vigente por su presunta participación en un robo con intimidación ocurrido el 13 de febrero de 2026 en la estación Rondizzoni del Metro.



La investigación permitió establecer la participación de dos personas en el robo de un teléfono celular y la posterior amenaza de muerte a la víctima.



Mientras uno de los involucrados fue detenido en Chile, el otro abandonó el país. Permaneció prófugo durante varios meses, hasta que ahora fue capturado.



Gracias al trabajo de análisis criminal realizado por el OS9, al apoyo de Interpol y a la cooperación de las autoridades argentinas, se determinó que el imputado había sido detenido en el vecino país por otro delito. Esto permitió activar los mecanismos de cooperación judicial internacional para su localización y eventual comparecencia ante la justicia chilena.

Robo con retención de víctimas

Durante la mañana de este jueves 11, Carabineros detuvo a tres sujetos involucrados en un robo con retención de víctimas que afectó a un camión de carga en la comuna de Maipú.



Luego de recibir la alerta de la Central de Comunicaciones, personal policial inició un seguimiento controlado al vehículo usado por los autores del hecho.



Durante la huida, los ocupantes dispararon contra funcionarios policiales. Se generó un intercambio de balazos mientras continuaba la persecución por distintas comunas de la capital.



El procedimiento concluyó en la Costanera Norte, en Quilicura. Esto luego de que los sujetos chocaran con un vehículo policial y perdieran el control del vehículo en el que se desplazaban.



Fueron detenidos tres individuos de nacionalidad chilena, uno de los cuales resultó lesionado por impacto balístico y fue trasladado al Hospital San José para recibir atención médica.



