“¡No te respondo a ti!”: Ale Valle se molesta por dichos de Stingo y abandona el estudio tras tensa dicusión

Alejandra Valle manifestó su molestia por la participación de Daniel Stingo en el programa “Por qué tenía que decirlo”, espacio conducido por José Antonio Neme y Julio César Rodríguez.

El conflicto surgió luego de que el abogado abordara la línea editorial de “La Voz de los que sobran” y no reaccionara cuando JC calificó de “totalitaria” a la periodista.

Durante la emisión de este viernes de “La Voz de los que sobran”, Valle defendió el enfoque editorial del programa y marcó distancia de la idea de un periodismo neutral.

“El periodismo ha evolucionado con los años, el periodismo neutral no existe y menos en este programa donde hacemos periodismo de interpretación. Y nosotros, más que ser un programa de izquierda, somos un programa que le gusta hacer la contra-hegemonía”, expuso la comunicadora.

Por su parte, Daniel Stingo respondió a los cuestionamientos y explicó sus declaraciones en el espacio televisivo.

“Yo dije que teníamos una línea editorial de izquierda, y eso es cierto. Y también dije que somos más duros porque no hacemos misceláneos”, se defendió.

La conversación fue escalando cuando ambos comenzaron a debatir sobre el rol con que Stingo asistió a la entrevista y la representación del programa.

Alejandra Valle sostuvo: “Yo no te estoy respondiendo a ti, le estoy respondiendo a las otras personas (por JC y Neme). Tú estabas ahí representando al programa”.

Stingo respondió: “No, no estaba representando al programa, estaba representando a Daniel Stingo”.

Tensión en el estudio

Valle insistió en que sus comentarios apuntaban al espacio que comparten. “Bueno, por eso mismo, yo estoy representando al programa. A propósito de eso, tú puedes decir lo que quieras, es tu forma, yo estoy hablando sobre el programa, en el que hacemos análisis políticos y un análisis muy exhaustivo de los medios de comunicación. Y cuando aquí hablamos sobre los medios, no hablamos sobre personas”.

Sin embargo, Stingo replicó que el problema radicaba en personalizar ciertas críticas. “Ese es el problema. Cuando identificas a una persona… porque lo hiciste dos veces con él (por Neme) y el tipo se sintió dolido”.

La periodista intentó cerrar ese tema señalando: “Daniel, yo no quiero hablar ni de Julio César ni de Neme”.

“Bueno, yo sí”, respondió Stingo, provocando que Valle contestara: “Bueno, usted defiéndalo… yo voy a ir a buscar mi computador”, retirándose momentáneamente del estudio.

Más tarde, Alejandra Valle volvió a referirse a las declaraciones de su compañero, esta vez con ironía, luego de que Stingo comentara en el programa de Neme y JC que mantenía una buena relación con Patricia Maldonado, pese a sus diferencias políticas.

“Me dedicaron varios minutos. Te tuvieron de recadero. Te traje una galletita sin azúcar para ver si la próxima vez hablas bien de tu compañera tanto como de Patricia Maldonado”, sentenció Valle.