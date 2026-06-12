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Alexandra Litvinova mostró registros de su estadía en Chile junto a Alexis Sánchez

La modelo rusa publicó varias postales en las que aparece disfrutando de la vida de campo. Entre las actividades que mostró se encuentran paseos a caballo y la cosecha de limones.

Eduardo Córdova
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Alexandra Litvinova mostró registros de su estadía en Chile junto a Alexis Sánchez

Alexandra Litvinova compartió en sus redes sociales una serie de imágenes de su paso por Chile, donde realizó distintas actividades al aire libre y dejó ver parte de su estadía en el país.

La modelo rusa publicó varias postales en las que aparece disfrutando de la vida de campo. Entre las actividades que mostró se encuentran paseos a caballo y la cosecha de limones.

Litvinova también posó utilizando una chaqueta de La Roja, un detalle que llamó la atención entre sus seguidores y que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

A través de un video publicado en sus plataformas digitales, la pareja de Alexis Sánchez acompañó las imágenes con un breve mensaje.

“Mis mañanas favoritas”, escribió la modelo junto al registro audiovisual que compartió con sus seguidores.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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