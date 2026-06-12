Diputado Schalper y críticas de Boric al CAE: “Una desfachatez sin precedentes”

El jefe de la bancada de RN, diputado Diego Schalper, criticó duramente al expresidente Gabriel Boric, calificando sus críticas a los cobros del CAE como “una desfachatez”.

Remarcó que es “impresentable” que, en su condición de exmandatario, pagada por el Estado, se dedique “a ser un comentarista” por redes sociales.



“Lo del presidente Boric es una desfachatez sin precedentes. Mucha gente dejó de pagar el CAE porque él hizo una promesa de condonación que no cumplió”, sostuvo el parlamentario en entrevista con Radio Agricultura.



Agregó que “a mí me parece impresentable que el presidente Boric estando en una posición de expresidente, que siempre hemos valorado que son cargos que incluso reciben aportes por parte del Estado de Chile. La verdad que los tuits a distancia no tienen nada que ver con las tareas que se le encomiendan”.



“Espero que el presidente Boric entienda que en esa posición de expresidente más que ser un comentarista de la coyuntura a lo que está llamado es ser alguien que aporta el bien de Chile”, aseguró.



Insistió en “que hoy día se posicione como comentarista de esa situación, a mí me parece que hay que tener mucha personalidad”.



Schalper, en todo caso, también se mostró contrario a los cobros realizados a la fuerza por Tesorería General de la República.



“Evidentemente dejar a una persona en la medida en que tú le embargas la totalidad de sus ingresos, la totalidad de su cuenta bancaria, sin capacidad de hacer frente a sus gastos corrientes, pagos de arriendo, pagos de colegio, gastos de salud, evidentemente no puede ser parte de nuestro inventario”, señaló.

