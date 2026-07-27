Reportan incendio en casa de cerro de Vitacura: Hay restricción de tránsito en sector de Lo Curro

La mañana de este lunes se reportó un incendio en una casa del sector de Vía Roja de Lo Curro, en la comuna de Vitacura.
Desde la plataforma Transporte Informa señalaron que el siniestro provocó una restricción de tránsito en el sector de Lo Curro.
“Restricción de tránsito en Vía Morada con Vía Roja en #Vitacura, debido a incendio estructural en barrio residencial ubicado en ladera de Cerro Lo Curro. Recomendamos no transitar hacia este punto ya que calles son vías estrechas sin alternativas”, comentaron en su cuenta de X.
Por su parte, según consignó Emol, desde Bomberos explicaron que no existe riesgo de propagación a otras casas, sino que solo a un poco de vegetación cercana.
El citado medio indicó que en el lugar trabajan tres carros de bomberos y el incendio ya está circunscrito.
ATENCIÓN (10:29). Restricción de tránsito en Vía Morada con Vía Roja en #Vitacura, debido a incendio estructural en barrio residencial ubicado en ladera de Cerro Lo Curro. Recomendamos no transitar hacia este punto ya que calles son vías estrechas sin alternativas pic.twitter.com/8swo7U6V9p— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) July 27, 2026