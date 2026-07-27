Home Nacional "reportan incendio en casa de cerro de vitacura: hay restricción d..."

Reportan incendio en casa de cerro de Vitacura: Hay restricción de tránsito en sector de Lo Curro

El siniestro se produjo en el sector de Vía Roja de Lo Curro, y según consignó Emol, desde Bomberos comentaron que no existe riesgo de propagación a otras casas, sino que solo a un poco de vegetación cercana.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Reportan incendio en casa de cerro de Vitacura: Hay restricción de tránsito en sector de Lo Curro

La mañana de este lunes se reportó un incendio en una casa del sector de Vía Roja de Lo Curro, en la comuna de Vitacura.

Desde la plataforma Transporte Informa señalaron que el siniestro provocó una restricción de tránsito en el sector de Lo Curro. 

“Restricción de tránsito en Vía Morada con Vía Roja en #Vitacura, debido a incendio estructural en barrio residencial ubicado en ladera de Cerro Lo Curro. Recomendamos no transitar hacia este punto ya que calles son vías estrechas sin alternativas”, comentaron en su cuenta de X. 

Por su parte, según consignó Emol, desde Bomberos explicaron que no existe riesgo de propagación a otras casas, sino que solo a un poco de vegetación cercana.

El citado medio indicó que en el lugar trabajan tres carros de bomberos y el incendio ya está circunscrito.

Source Texto: La Nación/Foto: Emol
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
Denuncian que Leslie Pérez, ex concursante de The Voic...

La cantante nacional, quien también ganó el programa Chile País de Talentos, sufrió el ataque el pasado 25 de julio en el Centro de Eventos La Cabaña. El equipo de la artista entregó detalles del caso y señaló que “lamentamos informar que la artista fue víctima de un intento de femicidio frustrado por parte de su expareja, César Cárdenas Silva”.

Leer mas
Nacional
Ministro Barros tilda de “injusto” arancel...

El titular de Defensa, en entrevista con Radio Infinita, dijo que “es algo injusto y es algo que nos deja bastante confusos, porque se supone que somos países muy amigos, muy cercanos”.

Leer mas
Nacional
Anuncian nuevo sistema frontal que afectará la Región ...

El cabo segundo Franco Torres informó que “el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso informa de un aviso especial por viento de componente norte en el área oceánica, para el sector entre Los Vilos y Algarrobo, vigente hasta el 28 de julio”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/