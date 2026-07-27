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Denuncian que Leslie Pérez, ex concursante de The Voice, sufrió un intento de femicidio

La cantante nacional, quien también ganó el programa Chile País de Talentos, sufrió el ataque el pasado 25 de julio en el Centro de Eventos La Cabaña. El equipo de la artista entregó detalles del caso y señaló que “lamentamos informar que la artista fue víctima de un intento de femicidio frustrado por parte de su expareja, César Cárdenas Silva”.

Eduardo Córdova
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Denuncian que Leslie Pérez, ex concursante de The Voice, sufrió un intento de femicidio

Leslie Pérez, ex participante de The Voice, fue víctima de un intento de femicidio frustrado. Este hecho que fue confirmado mediante un comunicado emitido por su equipo de Relaciones Públicas.

La cantante nacional, ganadora del programa Chile País de Talentos, sufrió el ataque el pasado 25 de julio en el Centro de Eventos La Cabaña.

El equipo de la artista entregó detalles del caso y señaló: “Lamentamos informar que la artista fue víctima de un intento de femicidio frustrado por parte de su expareja, César Cárdenas Silva”.

Además, el comunicado indicó que el presunto agresor sustrajo el teléfono celular y los documentos personales de la intérprete. Por ello, su entorno pidió extremar las precauciones.

Advierten sobre posible suplantación de identidad

Los representantes de Leslie Pérez llamaron a desconfiar de cualquier publicación o interacción realizada desde las cuentas personales de la cantante.

En ese contexto, explicaron que tras el ataque, el agresor procedió a hurtar todos sus documentos personales y su teléfono celular, por lo cual hacemos un llamado urgente a la precaución: cualquier interacción en redes sociales proveniente de las cuentas personales de la artista o cualquier uso de su identidad debe considerarse como una posible suplantación”.

Respecto a su estado de salud, el equipo informó que la artista se encuentra fuera de riesgo vital. Además, indicaron que continúa recuperándose junto a su círculo cercano.

En ese sentido, señalaron que “queremos informar que, gracias a Dios, Leslie Pérez se encuentra fuera de riesgo vital. Y actualmente en proceso de recuperación, rodeada de su círculo cercano”.

Finalmente, el comunicado hizo un llamado a erradicar la violencia de género. En esa línea, afirmó que “Reiteramos que la violencia de género es un hecho gravísimo que no tiene cabida en nuestra sociedad y nos invita, hoy más que nunca, a no guardar silencio”.

Source Texto: La Nación / Foto: CHV
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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