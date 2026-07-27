Home Nacional "ministro barros tilda de “injusto” arancel de eeuu: &..."

Ministro Barros tilda de “injusto” arancel de EEUU: “Nos deja bastante confusos”

El titular de Defensa, en entrevista con Radio Infinita, dijo que “es algo injusto y es algo que nos deja bastante confusos, porque se supone que somos países muy amigos, muy cercanos”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Ministro Barros tilda de “injusto” arancel de EEUU: “Nos deja bastante confusos”

El ministro de Defensa, Fernando Barros, calificó como “injusto” el arancel de 12,5% que Estados Unidos impuso a las exportaciones chilenas. Pues “está claro que en Chile no tenemos trabajo forzoso, ni esclavitud ni nada”, aseguró.

“Es algo injusto y es algo que nos deja bastante confusos, porque se supone que somos países muy amigos, muy cercanos”, comentó en entrevista con Radio Infinita.

Agregó que “un embajador que está aquí recorre Chile, nos conoce. Entonces, aplicar una suerte de sanción por una acción u omisión respecto a un tema valórico tan relevante como es permitir el abuso.No tomar las medidas para evitar el abuso, una suerte de castigo por esclavismo, digamos, parece muy injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación”.

“Cancillería ha dado a conocer su opinión. En estos momentos se anuncia una serie de acciones, pero claramente es decepcionante lo que se ha vivido. Porque, primero, se establecen diferenciaciones entre unos países y otros, y segundo, no se ajusta a la realidad”, agregó el ministro Barros.

Añadió que “Chile tiene uno de los estándares en materia laboral más altos del mundo, cumple con los estándares OIT, etcétera, y me atrevo a decir que incluso por sobre el estándar americano. Entonces, venir a plantear, en definitiva, que Chile tiene una legislación, una actitud laxa en materia de los derechos de las personas, es muy duro”.

E insistió en que “no se entiende a la luz de la relación que tenemos. Por ejemplo, la invitación a participar en otras instancias de colaboración en el ámbito militar. Empieza a dudar uno de cuál es la verdadera cercanía que existe en esta relación”.

“Está claro que en Chile no tenemos trabajo forzoso, ni esclavitud ni nada, y el reproche podría ser de países proveedores de insumos, materias primas o servicios que inciden en estos productos que exportamos, tampoco es así. Por lo tanto, no se entiende, es desconcertante para la relación que tenemos con Estados Unidos esta medida”, aseguró.

Críticas por viajar a Hawái

En la entrevista, el ministro se refirió a las críticas que recibió por viajar a Hawái para participar en actividades internacionales relacionadas con su cartera, justo cuando en el país se vivía una emergencia por el frente de mal tiempo.

“Lo más lamentable no es haber estado en una actividad que era muy importante, programada con anticipación y que había sido conversada y consensuada con las autoridades. Aquí hay una institucionalidad y eso es lo importante. No es el ministro ni la persona. El Ejército, las Fuerzas Armadas y la Armada estaban todos preparados desde antes”, aseguró Barros.

Agregó que “lo único que se pudo haber echado de menos fue la foto de Barros arriba de un tanque con casco”.

“No había ninguna diferencia con el ministro presente o ausente. El subsecretario Cristian Bolívar, general en retiro, abordó todo lo que tenía que abordarse. La dirección de la emergencia, en todo caso, está en manos del Ministerio del Interior y de Senapred”, finalizó el titular de Defensa.

Gobierno rechaza arancel del 12,5% de EEUU y niega trabajo forzoso en Chile
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Reportan incendio en casa de cerro de Vitacura: Hay re...

El siniestro se produjo en el sector de Vía Roja de Lo Curro, y según consignó Emol, desde Bomberos comentaron que no existe riesgo de propagación a otras casas, sino que solo a un poco de vegetación cercana.

Leer mas
Nacional
Anuncian nuevo sistema frontal que afectará la Región ...

El cabo segundo Franco Torres informó que “el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso informa de un aviso especial por viento de componente norte en el área oceánica, para el sector entre Los Vilos y Algarrobo, vigente hasta el 28 de julio”.

Leer mas
Internacional
Tres muertos y varios heridos en tiroteo en festival g...

El ataque provocó momentos de pánico entre los asistentes al evento gratuito, que cada año reúne a cientos de miles de personas. Testigos captaron cómo una multitud derribó una cerca para escapar de la zona tras escuchar una ráfaga de disparos.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/