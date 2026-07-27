Senapred decretó Alerta Roja en comunas del Maule y Biobío por desborde de ríos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja en comunas del Maule y Biobío. Esto por la crecida de ríos por el sistema frontal que afecta desde este lunes a la zona centro sur del país.

Ordenó además la evacuación de sectores cercanos al río Laja en Cabrero por desborde.



Según consignó Emol, en el Maule, están bajo Alerta Roja las comunas de Linares, Longaví, Villa Alegre, Parral y Colbún. Esto luego que un informe de la Dirección General de Aguas (DGA) alertara mediante sus estaciones hidrométricas que los ríos Achibueno, Perquilauquén y Melado alcanzaban umbrales rojos, elevando el riesgo en sectores habitados cercanos.



En Biobío, los ríos Laja, Biobío y San Carlos también alcanzaron umbrales en rojo, lo que obligó decretar Alerta Roja en Tucapel, Los Ángeles y Cabrero. En esta última comuna, Senapred ordenó la evacuación de los sectores Chillancito y Los Encinos por crecida del río Laja.

Senapred activó mensajería SAE, “para reforzar el alertamiento preventivo”, consignó Emol.



El organismo ya había decretado alerta roja en Pinto, Coihueco y Chillán viejo por crecida de los ríos Chillán y Niblinto. Esta zona se encuentran sin clases para este lunes.

