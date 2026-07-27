Petróleo se desploma luego de pausa de EEUU en ataques a Irán

El precio del petróleo registró una fuerte caída este lunes, impulsado por el optimismo de los mercados tras el segundo día consecutivo sin ataques de Estados Unidos contra Irán.

El barril de Brent, referencia en Europa, retrocedió un 6,4% hasta los US$85,78, luego de llegar a caer cerca de un 8% en la apertura de la jornada. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, descendió un 6,68% y se ubicó en US$83,34 por barril, de acuerdo a Emol.

Asimismo, el gas natural también anotó una baja, con una caída del 7,4%, situándose en 58,87 euros por megavatio/hora.

Irán acusa a EEUU de estar “atrapado en el pantano”

Por su parte, Irán aseguró que Estados Unidos se encuentra debilitado tras meses de conflicto y cuestionó que Washington tenga capacidad para controlar el impacto de la guerra en el mercado energético.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, afirmó que “Estados Unidos está “atrapado en el pantano” creado por sus propias acciones al lanzar la guerra contra la República Islámica el 28 de febrero pasado” y rechazó que el país norteamericano esté en condiciones de gestionar el conflicto para influir en el precio internacional del petróleo.

Más adelante, el vocero sostuvo que, después de cinco meses de guerra, EEUU está “atrapado en el pantano que ellos mismos crearon”.

Según Teherán, la pausa en los ataques estadounidenses buscaría contener el alza del precio del petróleo, que volvió a incrementarse tras la reciente escalada del conflicto.

Por otro lado, trascendió que Estados Unidos suspendió temporalmente los ataques luego de que el vicepresidente J. D. Vance y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, manifestaran preocupación por el nivel de las reservas de municiones debido a la intensidad de la guerra.