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Partido Nacional Libertario anunció medidas disciplinarias contra Ítalo Omegna

La colectividad, que preside Johannes Kaiser, en una declaración sostuvo que “nuestros principios son claros y nos orientan. No compartimos ningún tipo de declaración que denigre a las personas, pues todos estamos dotados de derechos inalienables, anteriores al Estado. Instamos asimismo a nuestros militantes a obrar en consecuencia (…)”.

Patricia Schüller Gamboa
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Partido Nacional Libertario anunció medidas disciplinarias contra Ítalo Omegna

El Partido Nacional Libertario (PNL), que preside Johannes Kaiser, anunció la noche de este domingo medidas disciplinarias en contra del militante Ítalo Omegna. Este protagonizó un repudiado video sobre menores de edad y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La declaración señala que “en las últimas horas han trascendido noticias que asocian declaraciones de un militante de nuestro partido como si fueran declaraciones oficiales nuestras. El Partido Nacional Libertario rechaza categóricamente las imputaciones formuladas por terceros. Que pretenden atribuir al partido opiniones o posiciones que jamás han sido sostenidas por nuestra institucionalidad”.

“Nuestro compromiso con la protección de la infancia es absoluto”

Añade que “las declaraciones oficiales de nuestro partido siempre han sido expresadas por medio de su directiva nacional. Nuestro compromiso con la protección de la infancia es absoluto. No admite dobles interpretaciones y repudiamos cualquier tipo de expresión que vaya en contra de nuestros principios. Rechazamos cualquier intento de atribuir al partido declaraciones o posturas ajenas a nuestra línea institucional”.

“No compartimos ningún tipo de declaración que denigre a las personas”

“Nuestros principios son claros y nos orientan. No compartimos ningún tipo de declaración que denigre a las personas, pues todos estamos dotados de derechos inalienables, anteriores al Estado. Instamos asimismo a nuestros militantes a obrar en consecuencia.

Razón por la cual cualquier incongruencia en la defensa de nuestros principios, es susceptible de ser reclamada ante nuestras instancias disciplinarias, cuestión que, advertimos, ya han sido activadas en plenitud, conociendo de los hechos y adoptando las medidas y decisiones que en derecho correspondan”, enfatiza.

“Llamamos a actuar con responsabilidad y a no utilizar imputaciones falsas para obtener ventajas comunicacionales o políticas”, cerró la declaración firmada por la directiva nacional del partido que encabeza Johannes Kaiser.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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