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Indagan muerte de hombre venezolano en Estación Central: sus hijos estaban en una habitación al momento del hecho

El hecho ocurrió en un edificio ubicado en la intersección de las calles Purísima y Conde del Maule. En un comienzo, la mujer aseguró que el hombre pudo haber resultado herido durante un asalto.

Eduardo Córdova
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Indagan muerte de hombre venezolano en Estación Central: sus hijos estaban en una habitación al momento del hecho

La Fiscalía entregó nuevos antecedentes sobre la muerte de un ciudadano venezolano, quien habría sido apuñalado por su pareja al interior de un departamento en la comuna de Estación Central.

El hecho ocurrió en un edificio ubicado en la intersección de las calles Purísima y Conde del Maule. En un comienzo, la mujer aseguró que el hombre pudo haber resultado herido durante un asalto.

No obstante, las cámaras de seguridad del edificio descartaron que la víctima hubiera protagonizado algún incidente fuera del inmueble, lo que debilitó esa hipótesis.

El fiscal Luis Contardo, de la Fiscalía Centro Norte, explicó que hasta el momento no ha sido posible ingresar al departamento, por lo que la investigación se sustenta principalmente en el relato de la mujer, los conserjes y otros testigos.

Asimismo, confirmó que la detenida fue encontrada con “evidencia biológica en su cuerpo, con sangre en sus piernas y sus manos”, recogió 24 Horas.

Fiscalía investiga la versión entregada por la detenida

De acuerdo con el persecutor, la mujer ha mantenido una sola versión de los hechos, asegurando que la víctima se autolesionó.

“Está detenida porque tenemos que acreditar cuál de las versiones es la más veraz”, explicó el fiscal.

El Ministerio Público también confirmó que la pareja mantenía una relación desde hace cuatro años y no registraba denuncias previas por violencia intrafamiliar.

Además, ambos tenían un hijo en común y la mujer es madre de otro menor de una relación anterior. “Son dos hijos, ambos menores de edad, ambos residen acá. Ambos estaban en una habitación, no sabemos si lograron ver algo”, detalló el fiscal.

Source Texto: La Nación / Foto: 24 Horas
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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