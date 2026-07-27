Tres muertos y varios heridos en tiroteo en festival gastronómico de Seattle: esto se sabe del hecho

Tres personas murieron y al menos otras cuatro resultaron heridas, entre ellas un niño, tras un tiroteo registrado la noche del domingo durante el festival gastronómico Bite of Seattle, realizado a una cuadra del Space Needle, en la ciudad de Seattle, Estados Unidos.

El ataque provocó momentos de pánico entre los asistentes al evento gratuito, que cada año reúne a cientos de miles de personas. Testigos captaron cómo una multitud derribó una cerca para escapar de la zona tras escuchar una ráfaga de disparos, de acuerdo a AP.

Las autoridades acudieron al lugar poco después de las 18:00 horas, luego de recibir múltiples llamados alertando sobre un tiroteo en el Seattle Center.

Justice Beitzel, quien se encontraba comiendo con amigos mientras se desarrollaba un concierto, relató que “Hubo unos seis o siete disparos, múltiples disparos”. Luego agregó: “De repente vi a la gente corriendo hacia nosotros”.

Dos personas fallecieron en el lugar. Otras cuatro víctimas, incluido un niño de dos años, fueron trasladadas al Harborview Medical Center. Posteriormente, otra persona llegó por sus propios medios a un hospital con una herida de bala.

Más tarde, una de las víctimas hospitalizadas falleció, confirmó el subjefe de la Policía de Seattle, Tyrone Davis.

Investigación continúa tras el ataque

La policía informó que un sospechoso, descrito como una “persona joven”, fue detenido. Además, continúan las diligencias para localizar a un segundo involucrado.

Previamente, la alcaldesa Katie Wilson había señalado que había dos personas bajo custodia. Sin embargo, más tarde rectificó esa información.

Según Davis, las primeras indagatorias apuntan a que dos personas intercambiaban disparos entre sí. En el lugar fueron recuperadas dos armas y, por ahora, “no existe una amenaza activa para la comunidad”, afirmó.

Las autoridades indicaron que el motivo del tiroteo aún es desconocido e hicieron un llamado a los testigos para que entreguen antecedentes que puedan contribuir a la investigación.

El hecho corresponde a uno de los al menos 271 tiroteos masivos registrados en Estados Unidos durante este año, de acuerdo con el Gun Violence Archive, organismo que considera como tiroteo masivo aquellos en los que cuatro o más personas reciben disparos.

Videos registraron la estampida de los asistentes

Registros difundidos en redes sociales mostraron a cientos de personas huyendo entre los puestos de comida luego de iniciarse los disparos.

Uno de los vendedores transmitía en vivo cuando comenzó el ataque. En el video se escuchan al menos cuatro disparos, tras lo cual los asistentes se agachan y corren para escapar del lugar.

Otros testigos relataron a Komo que escucharon “entre siete y ocho disparos” y que la gente corría “por todas partes”. Otro asistente aseguró haber oído “al menos dos docenas de disparos” mientras se encontraba cerca de un escenario.

Otro hombre explicó que varias personas pensaron inicialmente que “debían ser fuegos artificiales o algo así”. Sin embargo, al escuchar más detonaciones, vio a la multitud “irrumpiendo por toda el área” para intentar salir.

Algunas personas buscaron refugio en la tienda de regalos del Space Needle, mientras que policías, equipos de emergencia y agentes federales, incluido el FBI, acudieron al lugar para apoyar el operativo.

Además, un equipo SWAT del estado de Washington fue enviado al sitio a solicitud de la Policía de Seattle, según informó el gobernador Bob Ferguson.

La alcaldesa Katie Wilson calificó el ataque como “un acto de violencia atroz” y sostuvo que la comunidad “intenta entender cómo un evento dedicado a la cultura, la conexión y la alegría terminó en un intercambio de disparos”.

Finalmente, la autoridad señaló: “En los próximos días estableceremos qué ocurrió y seremos transparentes con el público sobre lo que hayamos aprendido”. Añadió: “Esta noche, nuestra atención está puesta en las personas que perdieron la vida, quienes luchan por recuperarse y las familias que permanecen a su lado”.