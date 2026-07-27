Anuncian nuevo sistema frontal que afectará la Región de Valparaíso con precipitaciones y ráfagas de viento

La Región de Valparaíso enfrentará desde este lunes un nuevo evento meteorológico, con pronóstico de lluvias, fuertes ráfagas de viento y probables tormentas eléctricas tanto en el litoral como en sectores del interior de la zona central.

En comunas costeras como Valparaíso y San Antonio se esperan cerca de 20 milímetros de agua caída, además de viento e inestabilidad atmosférica.

Las autoridades marítimas emitieron una alerta técnica debido al deterioro de las condiciones del tiempo en el tramo comprendido entre la Región de Coquimbo y el litoral central.

El cabo segundo Franco Torres informó que “el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso informa de un aviso especial por viento de componente norte en el área oceánica, para el sector entre Los Vilos y Algarrobo, vigente hasta el 28 de julio”, recogió Radio Cooperativa.

El funcionario explicó que “las condiciones estarán asociadas al paso de un margen frontal inestable, que durante este periodo se espera cielo cubierto variando a parcial, con precipitaciones y chubascos”.

Además, precisó que “el viento será de la componente nor-noroeste a norte, con intensidad entre 12 a 18 nudos, equivalente a 22 y 33 km/h, principalmente en el área oceánica”.

Condiciones previstas para los próximos días

Para el martes se proyecta una disminución de las lluvias en el borde costero, aunque la inestabilidad persistirá en las comunas del interior de la región.

Respecto del estado del mar, Torres señaló que “en la bahía se presentará marejadilla a marejada, mientras que en el borde costero abierto al oeste se espera rompiente, por lo que se recomienda extremar las medidas de precaución”.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a informarse a través de los canales oficiales y adoptar las medidas preventivas frente al desarrollo del sistema frontal.