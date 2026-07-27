Home Nacional "anuncian nuevo sistema frontal que afectará la región de valparaí..."

Anuncian nuevo sistema frontal que afectará la Región de Valparaíso con precipitaciones y ráfagas de viento

El cabo segundo Franco Torres informó que “el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso informa de un aviso especial por viento de componente norte en el área oceánica, para el sector entre Los Vilos y Algarrobo, vigente hasta el 28 de julio”.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Anuncian nuevo sistema frontal que afectará la Región de Valparaíso con precipitaciones y ráfagas de viento

La Región de Valparaíso enfrentará desde este lunes un nuevo evento meteorológico, con pronóstico de lluvias, fuertes ráfagas de viento y probables tormentas eléctricas tanto en el litoral como en sectores del interior de la zona central.

En comunas costeras como Valparaíso y San Antonio se esperan cerca de 20 milímetros de agua caída, además de viento e inestabilidad atmosférica.

Las autoridades marítimas emitieron una alerta técnica debido al deterioro de las condiciones del tiempo en el tramo comprendido entre la Región de Coquimbo y el litoral central.

El cabo segundo Franco Torres informó que “el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso informa de un aviso especial por viento de componente norte en el área oceánica, para el sector entre Los Vilos y Algarrobo, vigente hasta el 28 de julio”, recogió Radio Cooperativa.

El funcionario explicó que “las condiciones estarán asociadas al paso de un margen frontal inestable, que durante este periodo se espera cielo cubierto variando a parcial, con precipitaciones y chubascos”.

Además, precisó que “el viento será de la componente nor-noroeste a norte, con intensidad entre 12 a 18 nudos, equivalente a 22 y 33 km/h, principalmente en el área oceánica”.

Condiciones previstas para los próximos días

Para el martes se proyecta una disminución de las lluvias en el borde costero, aunque la inestabilidad persistirá en las comunas del interior de la región.

Respecto del estado del mar, Torres señaló que “en la bahía se presentará marejadilla a marejada, mientras que en el borde costero abierto al oeste se espera rompiente, por lo que se recomienda extremar las medidas de precaución”.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a informarse a través de los canales oficiales y adoptar las medidas preventivas frente al desarrollo del sistema frontal.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Ministro Barros tilda de “injusto” arancel...

El titular de Defensa, en entrevista con Radio Infinita, dijo que “es algo injusto y es algo que nos deja bastante confusos, porque se supone que somos países muy amigos, muy cercanos”.

Leer mas
Triunfo
Italia descartó a Pirlo como entrenador por vínculo co...

Pese a que el exfutbolista apuntaba a ser el nuevo técnico de la “Azzurra”, finalmente su trabajo como embajador de una sociedad rusa de apuestas impidió su llegada. “El amor por Italia no depende de un cargo. Forma parte de mi historia, de mi identidad, y seguirá acompañándome siempre”, comentó el técnico en sus redes sociales.

Leer mas
Internacional
Tres muertos y varios heridos en tiroteo en festival g...

El ataque provocó momentos de pánico entre los asistentes al evento gratuito, que cada año reúne a cientos de miles de personas. Testigos captaron cómo una multitud derribó una cerca para escapar de la zona tras escuchar una ráfaga de disparos.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/