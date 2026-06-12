Faloon Larraguibel gana demanda en contra de servicentro: recibió $10 millones de pesos

Faloon Larraguibel obtuvo una indemnización superior a los $10 millones tras ganar una demanda relacionada con el robo que sufrió en marzo de 2024 en una estación de servicio de Talagante. El hecho ocurrió cuando delincuentes sustrajeron dos maletas y tres bolsos desde el interior de su vehículo.

El Tribunal de Policía Local de Las Condes falló a favor de la participante de “Fiebre de baile” y determinó una compensación de $9.546.744 por daño emergente, además de $700 mil por daño moral.

La demanda de Faloon

El incidente se registró el 29 de marzo de 2024, cuando Larraguibel se detuvo en una estación Copec de la Autopista del Sol para comprar comida junto a sus hijos.

En conversación con Lun, recordó que “veinte minutos nos demoramos. Al salir los vidrios estaban reventados y se llevaron todo. Porque además al otro día entraba al reality ¿Ganar o servir? entonces tenía las maletas listas que iba a llevar”.

Entre los objetos robados había ropa, zapatos, lentes de sol, joyas, perfumes, un iPad y una cadena de gran valor sentimental. Sobre esta última, relató: “Una cadena que me regaló mi abuelita el día antes de morir. Eso fue lo que más lamenté hasta el día de hoy”.

La exchica reality aseguró que el impacto no fue únicamente económico, sino también emocional, debido a la situación que vivió junto a sus hijos. “Nadie del personal del lugar me prestó ayuda o contención en el momento. Mis hijos lloraban y yo estaba sola ahí con el auto reventado. Llegó mi mamá que vive cerca, pero del lugar nadie ni siquiera se acercó”.

La abogada explicó los fundamentos de la acción judicial

La representante legal de Faloon, Lya Rojas, sostuvo que la demanda se basó en una eventual infracción a la Ley del Consumidor. Según explicó, “se basó en que si una empresa ofrece estacionamiento dentro de sus instalaciones para que los clientes accedan a su local, ese espacio forma parte del servicio que entrega”.

Además, indicó que las empresas tienen responsabilidad cuando no resguardan adecuadamente la seguridad de esos espacios, incluso si el delito es cometido por terceros. “Y si no garantiza la seguridad dentro de él, hay responsabilidad legal. No importa que el robo lo hayan cometido terceros. Lo que han dicho los tribunales es que el estacionamiento es un atractivo para el consumo. Tú dejas tu auto ahí, te vas tranquilo a consumir, y ellos tienen que resguardar eso. Si no lo hacen, hay infracción a la ley del consumidor”, añadió.