¿Quién es Joel Díaz, el organizador de fiestas en Bellavista que colaboraría con el Tren de Aragua?

Joel Díaz era conocido hasta hace poco por la organización de fiestas y eventos dirigidos a la comunidad venezolana en Santiago. Su nombre estaba vinculado a la productora Joel Lermitage, responsable de convocatorias masivas en distintos locales nocturnos de la capital, especialmente en el barrio Bellavista.

La investigación encabezada por la Fiscalía y la PDI, sin embargo, lo situó en un escenario muy diferente. Nuevos antecedentes recopilados por Reportajes T13 sumaron detalles a una causa que apunta a una presunta red de lavado de activos y extorsiones.

Antecedentes

Según los antecedentes del caso, Díaz figura entre los detenidos en la denominada Operación Tokio. Este procedimiento permitió desarticular una organización vinculada al Tren de Aragua que operaba en distintas zonas del país.

Su nombre apareció además en la declaración de un locatario del barrio Bellavista, quien aseguró haber sido víctima de extorsiones desde 2023.

Quién es Joel Díaz, el organizador de fiestas en Bellavista que colaboraría con el clan del Tren de Aragua

El comerciante afirmó ante los investigadores: “Caí víctima de extorsiones desde el año 2023 (…) los cuales son orquestados por Yefri (…) apoyado por diferentes miembros del Tren de Aragua como el productor Joel Díaz de la productora Joel Lermitage”.

La Fiscalía sostiene que la organización era dirigida desde el extranjero por Jeffrey Jesús Miranda Pinto, alias “Yefri”. De acuerdo con la investigación, la agrupación habría logrado ejercer influencia sobre gran parte de la actividad nocturna en sectores como Bellavista.

Los antecedentes indican que distintos locales debían pagar cuotas periódicas para poder operar. Estas exigencias, conocidas como “vacunas”, iban acompañadas de amenazas o agresiones en caso de incumplimiento.

La investigación también apunta al rol de los eventos organizados por Díaz. Los persecutores sostienen que estas actividades podrían haber sido utilizadas para movilizar recursos vinculados a las extorsiones atribuidas a la organización criminal.

Antecedentes de la investigación

De acuerdo con Reportajes T13, las fiestas producidas por Díaz figuraban entre las más concurridas por la comunidad venezolana en Santiago. En ese contexto, los investigadores sospechan que parte de esa actividad habría servido como fachada para operaciones relacionadas con el lavado de activos.

La Operación Tokio reveló además un nivel de control más amplio del Tren de Aragua sobre el rubro nocturno. Según la causa, la organización no solo cobraba “vacunas” a locales, sino que también intervenía en la realización de eventos, definía qué actividades podían desarrollarse e incluso quiénes podían ingresar a determinados recintos.