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Dichos de exasesor de Jeannette Jara sobre ministro Quiroz causan molestia en el oficialismo

Según consignó T13, en la promoción del podcast Provócame, en el que Darío Quiroga aborda temas políticos y de contingencia, junto a los diputados Consuelo Veloso (FA), Jaime Araya (Ind-PPD) y Marcos Barraza (PC), planteó. “Quiroz es más que un Presidente, ¿no querrá ser como Portales, que es de los top cinco de los chilenos y las chilenas más importantes de la historia?”. “Y no fue Presidente, fue solo ministro… Murió asesinado, eso sí”, agregó.

Patricia Schüller Gamboa
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Dichos de exasesor de Jeannette Jara sobre ministro Quiroz causan molestia en el oficialismo

Darío Quiroga, exasesor de Jeannette Jara, provocó polémica con sus dichos. Advirtió que el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, quiere ser como Diego Portales, pero que este exministro “murió asesinado”. 

Según consignó T13, en la promoción del podcast Provócame, en el que Quiroga se refiere a temas políticos y de contingencia, junto a los diputados Consuelo Veloso (FA), Jaime Araya (Ind-PPD) y Marcos Barraza (PC), planteó: “Quiroz es más que un Presidente, ¿no querrá ser como Portales, que es de los top cinco de los chilenos y las chilenas más importantes de la historia?”.

“Y no fue Presidente, fue solo ministro…Murió asesinado, eso sí”, agregó Quiroga. 

El diputado republicano, Agustín Romero, compartió sus declaraciones y acompañó el registro con una crítica a Quiroga. 

En su cuenta de X, Romero sostuvo: “¿Qué cree usted que pasaría si un republicano dijera de un ministro de Boric: “¿No querrás ser como Portales? Murió asesinado, eso sí”? Parece que, cuando eres de izquierda, se puede decir cualquier cosa…. o no?”. 

El diputado Cristián Araya (republicano) también cuestionó sus declaraciones. Manifestó que “una cosa es querer hacerse el ‘simpático’ para ganar visualizaciones y otra es solapadamente hablar del asesinato de un ministro. Esto es completamente inaceptable”, consignó el medio citado. 

El diputado Barraza, participante del podcast, fue consultado sobre los dichos de Quiroga. Respondió que “no conozco la publicación, pero no soy yo el que debe comentarla”.

Source Texto: La Nación/Foto: El Periodista
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