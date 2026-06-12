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Usuarios reportan caída masiva de Facebook, Instagram y WhatsApp en distintos países

Varios usuarios informaron durante la mañana de este viernes problemas de funcionamiento en plataformas de Meta, entre ellas Facebook, Instagram y WhatsApp, generando una ola de reclamos en distintas partes del mundo.

Eduardo Córdova
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Usuarios reportan caída masiva de Facebook, Instagram y WhatsApp en distintos países

Varios usuarios informaron durante la mañana de este viernes problemas de funcionamiento en plataformas de Meta, entre ellas Facebook, Instagram y WhatsApp, generando una ola de reclamos en distintas partes del mundo.

Las fallas comenzaron cerca de las 9:15 horas en Chile, de acuerdo con registros de sitios especializados en monitorear servicios digitales, como Downforeveryoneorjustme.

“Se cayó Instagram”

Los reportes se multiplicaron rápidamente en redes sociales que continuaban operativas, como X. En ese espacio, numerosos usuarios comentaron las dificultades que estaban experimentando al intentar utilizar las aplicaciones de Meta.

Según los testimonios compartidos en línea, los principales inconvenientes se registraron al iniciar sesión, actualizar el feed y cargar contenido. Estas fallas afectaron distintas funciones esenciales de las plataformas.

Los sitios dedicados a monitorear interrupciones de servicios digitales acumularon millones de reportes en pocas horas. Los registros apuntan a una afectación que no solo alcanzó a Chile, sino también a usuarios de diversos países.

Hasta el momento, Meta no había entregado una explicación oficial sobre el origen de los problemas. Mientras tanto, los usuarios continuaban reportando interrupciones y dificultades para acceder con normalidad a los servicios.

Source Texto: La Nación / Foto: X
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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