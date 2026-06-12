Corte de Apelaciones revocó prisión preventiva de Ángela Vivanco: quedó con arresto domiciliario total

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Dispuso su arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Vivanco fue el primer caso de un integrante del máximo tribunal en quedar bajo esa grave medida cautelar.



Se espera que durante las próximas horas la abogada abandone la cárcel femenina de San Joaquín, donde se encuentra desde el 30 enero pasado. Esto tras ser formalizada por los delitos de cohecho y lavado de activos en la trama bielorrusa



Según la Fiscalía, Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, recibieron al menos 90 millones de pesos mientras se tramitaban las causas en la sala de la exministra por la disputa con Codelco del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec. Este era representado por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.



De acuerdo a la imputación, los cuatro se concertaron para favorecer al consorcio al que la estatal debió pagar cerca de 12 mil millones de pesos. Migueles y ambos abogados están en prisión preventiva desde el 15 de noviembre, por este supuesto pacto.

Abogada de Vivanco: “Invocamos su situación personal”

Tras los alegatos, la abogada Patricia Alvarado, defensora de Vivanco, expresó. “Nosotros cuestionamos directamente de que nuestra representada no constituía un peligro ni para la sociedad ni para el procedimiento”.



“Invocamos su situación personal, antecedentes de salud. Y también su rol de cuidadora respecto a su madre, que tiene 85 años y que en este momento se encuentra en un hogar sufriendo de demencia”, añadió.



“Ella era la única cuidadora que su madre tenía. Y, en relación a estos antecedentes personales sumados a su situación de salud y emocional, es que se muta esta prisión preventiva por un arresto domiciliario total”, cerró la abogada.