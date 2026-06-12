Diputada Hernando confirma que Grau tiene hasta el 22 de junio para responder AC

La diputada Marcela Hernando (Partido Radical), presidenta de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, confirmó la fecha final para que el extitular de Hacienda presente su respuesta.



De acuerdo a la parlamentaria, una vez que el exministro haya sido notificado de la acusación, este cuenta con un plazo de 10 días para presentar su respuesta. De esta forma, será el próximo 22 de junio el último día en que el Grau podrá concretar el proceso.



Hernando explicó que “antes de recibir la respuesta del exministro, solamente podemos recibir a los expertos que hemos acordado. Cuya nómina tiene el secretario que ya los ha estado contactando. Hay varios que se han excusado y hay algunos que han confirmado”.



Añadió que la comisión revisora se reunirá el próximo lunes 15, desde las 17:30 horas. Esto con el objetivo de acordar el calendario de los expertos invitados. Y fijar los días y horas en que éstos serán recibidos por la instancia.



“Podemos reunirnos cualquier día de la próxima semana. Y nos vamos a autoconvocar en la medida que nos vayan confirmando nuestros invitados para esta primera parte. Vamos a tener seguramente las sesiones con ellos entre lunes y miércoles de la próxima semana”, indicó.



Respecto a la segunda parte del proceso en la comisión, la diputada manifestó que “para entonces (la próxima semana) ya esperamos que se produzca la respuesta de la parte acusada y entonces poder entrar al fondo, para lo cual también existe una nómina que ha sido propuesta por cada uno de nosotros, la que hemos hecho llegar con los contactos al secretario de la comisión, quien hace la invitación formal”.