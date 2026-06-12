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Kast condecoró a 33 carabineros de La Moneda: “Cuenten con este Presidente”

En su discurso de reconocimiento, el Mandatario señaló que no es solo custodiar al Presidente, “es resguardar la república, que se ve reflejada en la Casa de la Moneda, que no es la casa del Presidente, sino que es la casa de todos los chilenos”.

Patricia Schüller Gamboa
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Kast condecoró a 33 carabineros de La Moneda: “Cuenten con este Presidente”

El Presidente José Antonio Kast encabezó la ceremonia de condecoración “Servicio de la Presidencia de la República” a 33 carabineros de La Moneda.

En su discurso de reconocimiento, el Mandatario señaló que no es solo custodiar al Presidente, “es resguardar la república, que se ve reflejada en la Casa de la Moneda, que no es la casa del Presidente, sino que es la casa de todos los chilenos”.

También hizo un paralelo con los 33 mineros rescatados en 2010: “Puedo decir, estamos bien los 33. Son hitos en la historia de nuestra historia patria. Así como Chile rindió homenaje a esos 33, a mí me toca hoy día rendirle homenaje a estos 33 funcionarios de Carabineros que representan a una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía, y eso es algo que se ha mantenido en el tiempo”.

“Más allá de distintas vicisitudes que haya vivido nuestra patria, siempre las personas apelan a tener un carabinero cerca. Son signos de confianza, son signos de respeto, son esa institución que une a todo Chile y que ha mantenido en pie la democracia en nuestra nación por tantos años, más allá de las dificultades que hemos tenido”, añadió.

“Siempre la familia queda muy preocupada cuando alguno de ustedes sale de la casa. Cuenten siempre con la inclusión del gobierno, cuenten con este Presidente, que está profundamente agradecido de la labor que ustedes han cumplido desde hace años para la patria”, cerró.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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