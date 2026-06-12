Pakistán anuncia un “texto definitivo” de acuerdo de paz entre EEUU e Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, denunció este viernes una “campaña de desinformación” contra las negociaciones para poner fin a las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Al tiempo que confirmó la existencia de un “texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz” entre los dos países.



“En medio de los intensos esfuerzos de mediación que está llevando a cabo Pakistán, somos plenamente conscientes de la incesante campaña de desinformación que están llevando a cabo quienes desean sabotear el acuerdo de paz”, indicó en sus redes sociales.

En estas hizo eco de las palabras del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, al afirmar que “la paz nunca ha estado tan cerca como ahora”.

“Podemos confirmar que se ha alcanzado un texto definitivo”

“Dejando de lado todo ese ruido, podemos confirmar que se ha alcanzado un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz. Y que Pakistán está trabajando ahora en estrecha colaboración con ambas partes para concretar los próximos pasos”, agregó el jefe del Ejecutivo paquistaní.