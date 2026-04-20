Camioneros en alerta por alza de combustibles y apoyan manifestaciones

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) reunió este lunes a dirigentes de Santiago y regiones en una asamblea convocada “ante la total incertidumbre” generada por los precios de los combustibles. Además de las nuevas alzas aplicadas en las últimas semanas.



El gremio recordó que el 16 de abril se concretó un aumento de 20 $/lt en la gasolina, anunciado por la Empresa Nacional del Petróleo (Ensp). A esto se sumó un alza de 36,5 $/lt en el diésel.



Mediante un comunicado, la CNDC informó que “se mantiene la alerta total de sus asociaciones gremiales en todo Chile mientras sigan aplicándose nuevos aumentos de precios del diésel”.



Además, respaldó las acciones de protesta. “Respaldamos las manifestaciones o movilizaciones de los camioneros. Y se reconoce como legítima la molestia por las alzas, cuyo aumento ya suma un 65% respecto a los valores que había a mediados de marzo”.



El gremio también instó a los generadores de carga, tanto públicos como privados, a considerar el nuevo escenario. “Los mandantes o generadores de cargas tanto públicos como privados, deben considerar lo anterior, así como el nuevo escenario generado por las alzas de los combustibles, y, actuando en forma consecuente, aplicar los ajustes tarifarios correspondientes a los precios de los fletes”, cierra el comunicado.