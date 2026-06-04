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Fiscalía de Brasil acusó a ejecutivo chileno de cinco delitos

Germán Naranjo, quien fue un alto directivo de la empresa pesquera Landes, fue detenido el 15 de mayo pasado en el aeropuerto internacional de Guarulhos. Desde entonces se encuentra en prisión preventiva

Patricia Schüller Gamboa
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Fiscalía de Brasil acusó a ejecutivo chileno de cinco delitos

La Fiscalía de Brasil denunció al ejecutivo chileno, Germán Naranjo, por proferir insultos racistas, xenófobos y homofóbicos. Esto durante un vuelo de la aerolínea Latam que cubría la ruta Sao Paulo-Frankfurt, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El acusado, quien fue un alto directivo de la empresa pesquera Landes, fue detenido el 15 de mayo pasado en el aeropuerto internacional de Guarulhos. Desde entonces se encuentra en prisión preventiva, según señaló el Ministerio Público Federal en una nota, recogió Emol.

Acusación de la Fiscalía

La Fiscalía lo acusó de los delitos de “atentado contra la seguridad del transporte aéreo”, “injuria racial”, “amenazas” dirigidas a los agentes de la Policía Federal que lo abordaron, “desacato” y “resistencia a la detención”.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 11 de mayo pasado, cuando Naranjo intentó forzar la apertura de la salida de emergencia,. Esto mientras la aeronave sobrevolaba la ciudad de Fortaleza.

La tripulación logró contenerlo. El hombre insultó, en español, a la tripulación con ofensas relacionadas con el color de la piel, la orientación sexual o por el mero hecho de ser brasileños. A uno de los tripulantes le llamó “mono” e hizo gestos que imitaban al animal. También afirmó que ser gay “es un problema”.

Un video difundido por medios de comunicación locales mostró al agresor tratando de ser controlado por la tripulación del vuelo, mientras insultaba a otras personas.

El ejecutivo solo fue detenido días después, el pasado 15 de mayo. Esto cuando desembarcó nuevamente en Guarulhos, en la zona metropolitana de Sao Paulo, en su vuelo de regreso desde el exterior.

El arresto se produjo en una sala VIP de la misma aerolínea, donde instantes antes -detalla la Fiscalía- había proferido más insultos, también de carácter racista, hacia “las camareras y a una auxiliar de limpieza que trabajaban en el lugar”.

Los policías se vieron obligados a usar esposas ante la resistencia del pasajero, quien en su traslado hacia comisaría amenazó de muerte a los agentes y les dedicó más ofensas.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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